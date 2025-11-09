自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》蕭副總統的下一站 是美國國會嗎？

2025/11/09 05:30

◎ 于則章

台灣首次以正式會員國身分，參與在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會，副總統蕭美琴更應邀向全球立法者大會發表演說，寫下我國現任副總統首次在外國國會發表演講的紀錄。

對此，中國駐歐盟使團痛批歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨頭面人物」進入位於比利時的歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨分裂活動」，此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反「一個中國」原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信，中方強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

從中方反應來看，中國事前並非毫不知情，但即使是在經過中國「強烈反對和嚴正交涉」後，還是無法阻撓蕭副總統現身歐洲議會演講，可見得歐盟已經不再把中國單方面宣稱的「一個中國」原則當一回事。

由於IPAC的創始會員包括來自英國、美國、加拿大、澳洲、德國、日本、挪威、瑞典及歐洲聯盟的國會議員，以及義大利、荷蘭、立陶宛、捷克等國的跨黨派政界人士，今年蕭副總統既然能夠首開先例在歐洲議會發表演說，那麼明年美國或其他國家也循此例比照辦理，也就一點都不讓人感到意外！

因為即將在明年主辦「亞太經濟合作」會議（APEC）的中國，最近卻違反之前保證會依APEC規則、慣例及實踐完整且平等參與的承諾，要台灣以所謂「一中原則」及地區經濟體資格做為參與明年APEC的政治前提，讓美國國務院及聯邦眾議院外交委員會共和黨團表態力挺台灣。

那麼，這一次蕭副總統現身歐洲議會發表演講，極可能就是西方國家對於中國輕信寡諾，企圖藉由明年舉辦APEC的機會對台灣穿小鞋搞小動作，進行反制與警告，若是中國還不知檢點，那麼蕭副總統的下一站或許就會是美國國會！

（作者為公務員）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書