自由廣場》蕭副總統的下一站 是美國國會嗎？

◎ 于則章

台灣首次以正式會員國身分，參與在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會，副總統蕭美琴更應邀向全球立法者大會發表演說，寫下我國現任副總統首次在外國國會發表演講的紀錄。

對此，中國駐歐盟使團痛批歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨頭面人物」進入位於比利時的歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨分裂活動」，此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反「一個中國」原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信，中方強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

從中方反應來看，中國事前並非毫不知情，但即使是在經過中國「強烈反對和嚴正交涉」後，還是無法阻撓蕭副總統現身歐洲議會演講，可見得歐盟已經不再把中國單方面宣稱的「一個中國」原則當一回事。

由於IPAC的創始會員包括來自英國、美國、加拿大、澳洲、德國、日本、挪威、瑞典及歐洲聯盟的國會議員，以及義大利、荷蘭、立陶宛、捷克等國的跨黨派政界人士，今年蕭副總統既然能夠首開先例在歐洲議會發表演說，那麼明年美國或其他國家也循此例比照辦理，也就一點都不讓人感到意外！

因為即將在明年主辦「亞太經濟合作」會議（APEC）的中國，最近卻違反之前保證會依APEC規則、慣例及實踐完整且平等參與的承諾，要台灣以所謂「一中原則」及地區經濟體資格做為參與明年APEC的政治前提，讓美國國務院及聯邦眾議院外交委員會共和黨團表態力挺台灣。

那麼，這一次蕭副總統現身歐洲議會發表演講，極可能就是西方國家對於中國輕信寡諾，企圖藉由明年舉辦APEC的機會對台灣穿小鞋搞小動作，進行反制與警告，若是中國還不知檢點，那麼蕭副總統的下一站或許就會是美國國會！

（作者為公務員）

