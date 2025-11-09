自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》鄭麗文的秋祭 國民黨的公祭

2025/11/09 05:30

◎ 王興煥

主張「讓台灣人自豪說我是中國人」的國民黨主席鄭麗文，就任後首場公開行程就是出席統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭慰靈大會」，追思吳石等被蔣氏政權槍決的共諜，向中國近期上映的統戰宣片《沉默的榮耀》致敬。

鄭麗文以「讓政治信仰不再付代價」的話術悼念共諜，真正的目的在鋪陳「勾結境外敵對勢力」的正當性，挪用言論自由的概念踐踏台灣存亡的紅線；這是中國在台代理人對中華人民共和國的輸誠。

國民黨主席公開紀念當年意圖推翻黨國政權的共諜，看似荒謬，實則有跡可循。

以中國民族主義為共識，從「連爺爺您回來了」到「秋祭共諜」，國共一家親的方向從未改變。鄭麗文的動作不是轉向，而是加速——國共兩黨從「雖然鬩牆，仍是兄弟」，進化成「中國國民黨皈依中國共產黨」。

鄭麗文更加可惡之處在於，民進黨出身的他，理應知道白色恐怖的邊界與轉型正義的價值，卻比傳統國民黨員更肆無忌憚地踐踏消費。

台灣的白色恐怖，是指戒嚴時期（一九四九年到一九九一年）國民黨政府的恐怖統治。雖然多以「匪諜」之名迫害異議人士，但「反共」只是表象，本質是維繫殖民政權在台灣的暴力統治。

所以我們悼念記憶白色恐怖，應該站在台灣主體的立場，哀悼島嶼的傷痕、記憶前人的苦難、展望「一國之獨立」的勇氣，絕非以此模糊敵我邊界，將真正的共諜包裝為「時代悲劇」。

如果鄭麗文真的有人權信仰、真的為蔣政權的恐怖統治懺悔，應要求國民黨立院黨團恢復「五一九白色恐怖記憶日」，而不是挪用「白恐」來助攻「促統」；應該自我清算犯下屠殺罪行、比肩納粹的國民黨，而不是將台灣再次推向中國火葬場。

我們也要清楚分辨，蔣政權清肅共諜，是國共內戰，不是抗中保台。國民黨為共諜翻案，是他們中國兄弟的事，台灣不需要秋祭共諜，也不需要肯定兩蔣的恐怖統治甚至尊蔣。

不以台灣利益優先的政黨必然邊緣化，我們樂見國民黨加速遠離台灣撞向中國；但是鄭麗文駕駛的失速列車，只能是國民黨，不能是台灣。所以們必須加強共同體意識與歷史記憶，不能讓國民黨繼續打著「民主政治需要監督制衡」的大旗而葬送台灣的民主。

反對黨的基本條件是忠於國家而監督政府，背叛國家的政黨，根本沒有存在的資格。

就讓鄭麗文的秋祭，成為國民黨的公祭。

（作者為台灣國家聯盟副總召、台灣基進黨主席）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書