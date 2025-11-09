自由廣場》鄭麗文的秋祭 國民黨的公祭

◎ 王興煥

主張「讓台灣人自豪說我是中國人」的國民黨主席鄭麗文，就任後首場公開行程就是出席統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭慰靈大會」，追思吳石等被蔣氏政權槍決的共諜，向中國近期上映的統戰宣片《沉默的榮耀》致敬。

鄭麗文以「讓政治信仰不再付代價」的話術悼念共諜，真正的目的在鋪陳「勾結境外敵對勢力」的正當性，挪用言論自由的概念踐踏台灣存亡的紅線；這是中國在台代理人對中華人民共和國的輸誠。

國民黨主席公開紀念當年意圖推翻黨國政權的共諜，看似荒謬，實則有跡可循。

以中國民族主義為共識，從「連爺爺您回來了」到「秋祭共諜」，國共一家親的方向從未改變。鄭麗文的動作不是轉向，而是加速——國共兩黨從「雖然鬩牆，仍是兄弟」，進化成「中國國民黨皈依中國共產黨」。

鄭麗文更加可惡之處在於，民進黨出身的他，理應知道白色恐怖的邊界與轉型正義的價值，卻比傳統國民黨員更肆無忌憚地踐踏消費。

台灣的白色恐怖，是指戒嚴時期（一九四九年到一九九一年）國民黨政府的恐怖統治。雖然多以「匪諜」之名迫害異議人士，但「反共」只是表象，本質是維繫殖民政權在台灣的暴力統治。

所以我們悼念記憶白色恐怖，應該站在台灣主體的立場，哀悼島嶼的傷痕、記憶前人的苦難、展望「一國之獨立」的勇氣，絕非以此模糊敵我邊界，將真正的共諜包裝為「時代悲劇」。

如果鄭麗文真的有人權信仰、真的為蔣政權的恐怖統治懺悔，應要求國民黨立院黨團恢復「五一九白色恐怖記憶日」，而不是挪用「白恐」來助攻「促統」；應該自我清算犯下屠殺罪行、比肩納粹的國民黨，而不是將台灣再次推向中國火葬場。

我們也要清楚分辨，蔣政權清肅共諜，是國共內戰，不是抗中保台。國民黨為共諜翻案，是他們中國兄弟的事，台灣不需要秋祭共諜，也不需要肯定兩蔣的恐怖統治甚至尊蔣。

不以台灣利益優先的政黨必然邊緣化，我們樂見國民黨加速遠離台灣撞向中國；但是鄭麗文駕駛的失速列車，只能是國民黨，不能是台灣。所以們必須加強共同體意識與歷史記憶，不能讓國民黨繼續打著「民主政治需要監督制衡」的大旗而葬送台灣的民主。

反對黨的基本條件是忠於國家而監督政府，背叛國家的政黨，根本沒有存在的資格。

就讓鄭麗文的秋祭，成為國民黨的公祭。

（作者為台灣國家聯盟副總召、台灣基進黨主席）

