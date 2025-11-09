自由廣場》「白恐」國家暴力 少拿「國共內戰」洗白

◎ 不孝

在統派舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」上，國民黨主席鄭麗文說：「從二二八、清鄉到白色恐怖，背後的歷史原因是國共內戰。」看似提供歷史脈絡，實則是政治修辭的再造。她企圖用「國共內戰」這個框架，將國家暴力轉化為「時代悲劇」，再以「兩岸和解」與「國共和解」作為新的政治解方。

但白色恐怖的根源並非戰爭，而是威權政權對自由的恐懼。那是以「防共」為名、實行思想整肅的年代。無數教師、學生、作家與公民因一句話、一本書被捕入獄，他們的犧牲不是「內戰的附帶損失」，而是政權選擇以恐懼治理社會的結果。

將白色恐怖歸因於「國共內戰」，是一種卸責的歷史詮釋，也是一種政治預告。當鄭麗文把歷史暴力包裝成「戰爭的副產品」，她實際上在為今日的「兩岸和解」鋪路——暗示只要放下對歷史的執著，就能迎來未來的和平。而「國共和解」更是這一敘事的延伸：只要承認那是一場內戰的誤會，過去的加害也可被視為「歷史的必然」。

然而，真正的和解，不是與中國的和解，而是國家對人民的和解。台灣花了數十年才從威權陰影中站起，建立轉型正義與民主制度。若如今又被以「歷史原因」之名重新包裝，等於再次抹去受難者的真相，也削弱民主的道德根基。

歷史可以被反思，但不能被利用。白色恐怖不是戰爭的意外，而是專制的選擇。若政治人物連這點都不願面對，又何資格談「和解」？真正的和平，來自誠實面對暴力，而非用「內戰」之名洗白歷史。

（作者為退休人士）

