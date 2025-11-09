自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》鄭麗文追思共諜吳石 向台灣民主開的第一槍

2025/11/09 05:30

◎ 施文儀

吳石是行為上的叛國者，非白色恐怖下思想受難者。把共諜當民主烈士，是侮辱歷史！統派團體舉辦白色恐怖追思會，將共諜吳石列為悼念對象。國民黨新主席鄭麗文受邀出席，這絕不是紀念，而是鄭麗文向台灣民主開的第一搶。

吳石不是因理念、言論、民主主張而遭迫害，而是經兩岸史料認證、行為明確的共諜──秘密接觸、傳遞軍情、效忠敵對政權。放諸四海，無論民主或獨裁：國人當匪諜就是叛國者。

白色恐怖下的思想犯，因追求民主、自由、新聞與集會，被國家機器打壓；他們的受難，是極權迫害的歷史印記。追思，是為避免再次走進獨裁深淵。但把行為上的通敵者與思想上的受難者混為一談，就是把背叛國家的通敵，漂白為道德正義，是對歷史與受難者的二度傷害。

更可怕的是鄭麗文的「三連敘事」：先主張「台灣人都是中國人」、再替普廷洗白稱其非獨裁者、如今又祭拜叛國者吳石。這不是偶然，而是一條清晰的路線──改寫身份、模糊暴政、最後洗白叛國。更荒謬的是，她宣稱要透過追思吳石來「促進兩岸和解」。

但問題是：

只和中共和解，不與台獨和解？

只和想併吞台灣的政權和解，

不和守護台灣的同胞和解？

這又算哪門子的和解？

這種「和解」根本是單向投降──向中共示好，向本土價值開刀。

我們當然不會因鄭麗文說自己是中國人、替普廷漂白，或追思吳石就認定她犯罪。在民主社會，她享有言論自由。但若因這些行為而獲中共利益、接受對岸指令，那才觸及國安法律的底線。

真正的和平，不是扭曲歷史，不是把共諜當英雄，把追求台灣主體性的民眾當敵人。鄭麗文的論述，是把台灣推回統戰框架，讓國民黨重新歸隊於中國敘事，為下一步與本土派的政治鬥爭預作準備。

而她把追思吳石當作向台灣民主開第一槍，象徵效果就是：消滅中華民國僅存的記憶，替「大一統」敘事開門。這不是和平，而是替別人完成「中華民族偉大復興」的序曲，把台灣人推成歷史舞台的背景板。

真正的白色恐怖受難者是為民主捨身的人；吳石是向他國政權效命的賣國賊。混淆二者，歷史就會失焦，民主就會失憶。

歷史不能被偷換；民主不能被交換。台灣人，是中華民國國民，不是他人敘事的附庸。

（作者為退休公務員）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書