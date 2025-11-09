自由廣場》鄭麗文追思共諜吳石 向台灣民主開的第一槍

◎ 施文儀

吳石是行為上的叛國者，非白色恐怖下思想受難者。把共諜當民主烈士，是侮辱歷史！統派團體舉辦白色恐怖追思會，將共諜吳石列為悼念對象。國民黨新主席鄭麗文受邀出席，這絕不是紀念，而是鄭麗文向台灣民主開的第一搶。

吳石不是因理念、言論、民主主張而遭迫害，而是經兩岸史料認證、行為明確的共諜──秘密接觸、傳遞軍情、效忠敵對政權。放諸四海，無論民主或獨裁：國人當匪諜就是叛國者。

白色恐怖下的思想犯，因追求民主、自由、新聞與集會，被國家機器打壓；他們的受難，是極權迫害的歷史印記。追思，是為避免再次走進獨裁深淵。但把行為上的通敵者與思想上的受難者混為一談，就是把背叛國家的通敵，漂白為道德正義，是對歷史與受難者的二度傷害。

更可怕的是鄭麗文的「三連敘事」：先主張「台灣人都是中國人」、再替普廷洗白稱其非獨裁者、如今又祭拜叛國者吳石。這不是偶然，而是一條清晰的路線──改寫身份、模糊暴政、最後洗白叛國。更荒謬的是，她宣稱要透過追思吳石來「促進兩岸和解」。

但問題是：

只和中共和解，不與台獨和解？

只和想併吞台灣的政權和解，

不和守護台灣的同胞和解？

這又算哪門子的和解？

這種「和解」根本是單向投降──向中共示好，向本土價值開刀。

我們當然不會因鄭麗文說自己是中國人、替普廷漂白，或追思吳石就認定她犯罪。在民主社會，她享有言論自由。但若因這些行為而獲中共利益、接受對岸指令，那才觸及國安法律的底線。

真正的和平，不是扭曲歷史，不是把共諜當英雄，把追求台灣主體性的民眾當敵人。鄭麗文的論述，是把台灣推回統戰框架，讓國民黨重新歸隊於中國敘事，為下一步與本土派的政治鬥爭預作準備。

而她把追思吳石當作向台灣民主開第一槍，象徵效果就是：消滅中華民國僅存的記憶，替「大一統」敘事開門。這不是和平，而是替別人完成「中華民族偉大復興」的序曲，把台灣人推成歷史舞台的背景板。

真正的白色恐怖受難者是為民主捨身的人；吳石是向他國政權效命的賣國賊。混淆二者，歷史就會失焦，民主就會失憶。

歷史不能被偷換；民主不能被交換。台灣人，是中華民國國民，不是他人敘事的附庸。

（作者為退休公務員）

