自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》許釗滂／簡、靜、淡、雅

2025/11/09 05:30

（許釗滂作品）（許釗滂作品）

◎圖文／許釗滂

（許釗滂作品）（許釗滂作品）

我的攝影作品，追求一種 樸素的真實，不加雕飾，只呈現自然最本真的面貌；在畫面裡保有 單純的情感，讓觀者能直接感受光影與景物的對話；我喜歡那份 平淡的氛圍，就像日常生活中不經意的瞬間，卻最能觸動人心；更透過 簡約的構圖，去掉多餘的繁複，只留下最有力量的意境。

（許釗滂作品）（許釗滂作品）

這就是我作品所追求的——簡、靜、淡、雅。

（許釗滂作品）（許釗滂作品）

讓生命在其中展現彈性，讓作品在其中蘊藏餘韻。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書