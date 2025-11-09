自由共和國》許釗滂／簡、靜、淡、雅

（許釗滂作品）
（許釗滂作品）
我的攝影作品，追求一種 樸素的真實，不加雕飾，只呈現自然最本真的面貌；在畫面裡保有 單純的情感，讓觀者能直接感受光影與景物的對話；我喜歡那份 平淡的氛圍，就像日常生活中不經意的瞬間，卻最能觸動人心；更透過 簡約的構圖，去掉多餘的繁複，只留下最有力量的意境。
（許釗滂作品）
這就是我作品所追求的——簡、靜、淡、雅。
（許釗滂作品）
