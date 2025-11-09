自由共和國》蕭新煌／記一場亞洲民主危機的論壇

蕭新煌／台灣亞洲交流基金會董事長

過去廿多年來有關全球民主的討論，最常見的概念就是民主倒退（democratic backsliding）。相關的名詞還包括退潮、逆流、赤字、危機等。相對另一面就出現威權復辟（authoritarian restoration），或是反撲、抗拒、反彈。綜合起來，這兩股對立潮流或可稱之為當前第三次波民主的逆流（reverse wave）。

回顧近四分之一世紀台灣的民主遭遇，似乎也面臨了程度不一的逆流衝擊，包括朝小野大背後政黨惡性競鬥爭，民粹威權政治人物的出現、來自中國的生存威脅、國家認同的錯亂以致對外敵我立場分不清、以及最後所導致的社會矛盾和極化。這些問題都對台灣民主鞏固的進程會造成挑戰和傷害，甚至形成一種「遭受多方圍困的民主鞏固」窘境。

基於以上的考量，台灣亞洲交流基金會乃攜手與中興大學人社研究中心和泰國的亞洲研究中心（Asia Center）在上月合辦了一場以「亞洲的民主危機：挑戰與解方」論壇，邀請台灣、南韓、馬來西亞、印尼、美國、澳大利亞、匈牙利、捷克、羅馬尼亞等國的學者專家與會。

我在論壇一開始提出當前亞洲各國的民主現況輪廓。我試圖用四個類型分析亞洲的政治制度。第一類是民主鞏固但面臨挑戰，包括台灣、南韓、日本、印度這四國。第二類是民主衰退和不確定，包括菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸、東帝汶、孟加拉、尼泊爾、不丹、斯里蘭加、巴基斯坦等十一國。第三類是所謂的不自由的民主（illiberal democracy），不少學者都把新加坡列在這一類。第四類則是威權不但繼續抗拒轉變，甚至強化其專制統治，這包括中國、北韓、寮國、柬埔寨、越南、汶萊等六國。與會專家對上述廿二國的四種分類未有太多辯論，也都同意在亞洲各國中，絕大多數竟然處在民主崩壞甚至反民主的威權和專制之中。說亞洲面臨嚴重的民主危機，真是毫不言過。

接下來的論壇集中在兩個分別被視為亞洲民主危機的內外來源。一是內部威權民粹政治興起，一是外部勢力威脅。民粹政治幾乎是全球晚近政治潮流，不論是左派或是右派民粹都來自對各國政治經濟現況的不滿，高舉「政府失能」和「經濟失能」的口號往往是民粹主義竟然可以獲得挫折基層群眾支持的利器。不幸的是竄起的民粹政治人物卻都帶著威權和反多元的色彩，這就是民粹和民主的基本差別。環顧亞洲，不論是鞏固中的民主或是不確定和衰退的民主，不少都出現這種民粹威權主義勢力的衝擊。在場的專家學者都認為這對民主的深根和健全發展構成不利的因素。解決之道不外就是直指那些經濟失調和社會不正義的問題，並厚植中道民主的社會力量。

論壇雖以亞洲為焦點，但也將視野觸及歐美。在探究全球民主面對的外部威脅時，與會者都將箭頭不約而同地指向中國和俄羅斯，毫不掩飾地直指這兩國已是威脅全球和亞洲民主的兩大惡勢力，甚至已像是冷戰間諜戰的翻版，甚至管道和手段更多重，更高明，更科技，像是「混合戰」（hybrid warfare）的新樣貌。而其中，更讓大家擔心的是在很多國家都出現的「在地協力者」與境外勢力唱合呼應，在日本、南韓和台灣都可目睹這種現象。因應之道不外乎強調民主政黨的自強和跨國結盟，公民社會力量的擴大以鞏固和甚至救援民主，以及全民自我強化警覺，以抵制假訊息和認知作戰的侵襲。

從台灣看亞洲、再從亞洲看台灣，台灣應立志做亞洲民主的捍衛國，絕不是亞洲民主的漂泊國。

