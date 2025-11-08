自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》三航艦下的中國海軍戰略

2025/11/08 05:30

◎ 林穎佑

二〇二五年十一月中國福建號航艦正式加入解放軍行列，不同於遼寧號、山東號的滑跳甲板，它是解放軍第一艘電磁彈射的航艦，能起飛空中預警機與滿載武裝的各型戰機，讓海軍走向另一個階段。

航艦部署

基本上中國至少須有四艘以上航艦的規模，在北部戰區、三亞各置一艘，訓練用及輪替維修另各一艘。從戰略角度觀察，除了從東海南下，巡弋南海與西太平洋都讓第一島鏈必須面對新狀況，各國因而紛紛強化岸基反艦飛彈與水下戰力。解放軍航艦戰鬥群在黃海、東海、南海、日本海與在台海周遭的五海聯動，志在牽制美軍與他國軍隊，形成戰略的區域拒止與反介入。

戰術運用

雖說如此，但解放軍航艦作戰發展正走向十字路口。滑跳起飛的山東號、遼寧號受限於艦載機的數量，必須雙航艦才能彼此支援發揮有效戰力，甚至會將打擊主力置於〇五五大型驅逐艦。福建號入列後是否走回美軍作戰模式，以航艦為重心、以艦載機為打擊主力？此外，飛行員熟悉滑跳飛行後，如何有效轉移至電磁彈射系統，是否出現適應轉換期，在傳統動力航艦配合電磁彈射的起飛效率如何，在在影響戰力。

未來推演

中國對台發動海峽雷霆二〇二五B的機會目前並不高，但二〇二四年年底中國曾發動「沒有代號的軍演」，就是以海軍艦隊為主體。福建號入列後，配合全通甲板的兩棲突擊艦，是否可能發動以三航艦戰鬥群為主體，在黃海、東海、南海同時演習。如同美國在二〇〇四年發動的夏季脈動演習就是在演練，面對狀況時，位於全球的航艦戰鬥群能否有效調動。在此基礎上，美國後來多次展現全球兵力機動部署打擊的能力。對解放軍而言，從雙航艦的支援作戰，到三航艦的區域聯動，立即開戰的機率不高，但透過船艦移動以達成砲艦外交與展示國旗的威懾效用。都是中國近期可能採取的軍事手段，也是我國兵推所須思考的想定。

（作者是淡大國際事務與戰略研究所副教授）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書