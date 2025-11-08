自由廣場》三航艦下的中國海軍戰略

◎ 林穎佑

二〇二五年十一月中國福建號航艦正式加入解放軍行列，不同於遼寧號、山東號的滑跳甲板，它是解放軍第一艘電磁彈射的航艦，能起飛空中預警機與滿載武裝的各型戰機，讓海軍走向另一個階段。

航艦部署

基本上中國至少須有四艘以上航艦的規模，在北部戰區、三亞各置一艘，訓練用及輪替維修另各一艘。從戰略角度觀察，除了從東海南下，巡弋南海與西太平洋都讓第一島鏈必須面對新狀況，各國因而紛紛強化岸基反艦飛彈與水下戰力。解放軍航艦戰鬥群在黃海、東海、南海、日本海與在台海周遭的五海聯動，志在牽制美軍與他國軍隊，形成戰略的區域拒止與反介入。

戰術運用

雖說如此，但解放軍航艦作戰發展正走向十字路口。滑跳起飛的山東號、遼寧號受限於艦載機的數量，必須雙航艦才能彼此支援發揮有效戰力，甚至會將打擊主力置於〇五五大型驅逐艦。福建號入列後是否走回美軍作戰模式，以航艦為重心、以艦載機為打擊主力？此外，飛行員熟悉滑跳飛行後，如何有效轉移至電磁彈射系統，是否出現適應轉換期，在傳統動力航艦配合電磁彈射的起飛效率如何，在在影響戰力。

未來推演

中國對台發動海峽雷霆二〇二五B的機會目前並不高，但二〇二四年年底中國曾發動「沒有代號的軍演」，就是以海軍艦隊為主體。福建號入列後，配合全通甲板的兩棲突擊艦，是否可能發動以三航艦戰鬥群為主體，在黃海、東海、南海同時演習。如同美國在二〇〇四年發動的夏季脈動演習就是在演練，面對狀況時，位於全球的航艦戰鬥群能否有效調動。在此基礎上，美國後來多次展現全球兵力機動部署打擊的能力。對解放軍而言，從雙航艦的支援作戰，到三航艦的區域聯動，立即開戰的機率不高，但透過船艦移動以達成砲艦外交與展示國旗的威懾效用。都是中國近期可能採取的軍事手段，也是我國兵推所須思考的想定。

（作者是淡大國際事務與戰略研究所副教授）

