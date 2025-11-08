自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》中市府三主管下台／盧秀燕道歉換將 徐榛蔚呢？

2025/11/08 05:30

◎ 謝家豪

台中一場非洲豬瘟，盧秀燕市長事發十多天後道歉，開除兩位局長、一位處長，這是政治領導人該有的態度，反觀花蓮縣政府呢？

看看花蓮。九二三光復洪災，十九條生命被洪水掩埋、五人失蹤迄今。災民哭著挖泥找親人，志工在泥中冒險救人，可花蓮縣政府呢？無人下台、無人道歉、無人檢討。

災後一個多月，縣長徐榛蔚依然神隱，甚至在議會期間還把責任全數推給中央。中央派出的季連成將軍擔任災區總協調官，圓滿完成任務，還得忍受地方縣府的小動作。這哪裡是「執政」，這是踐踏人命！

台中拔三官員，花蓮連一句「對不起」都沒有。當十九條生命消逝、五人仍失聯，卻無人道歉、無人下台，這款縣政府，已喪失最基本的人性與廉恥。一個政府若連錯都不承認，那它早已成為災難的一部分。

花蓮，不需要更多的表演，需要的是道歉、真相與下台！花蓮人不能再沉默、不能再鄉愿了。今天的縣政府早已不是為人民服務的公部門，而是傅崐萁、徐榛蔚家族經營的金權交易所─權力與利益在這裡交換，良知與責任卻被典當。

唯有凝聚公民力量，持續揭弊與監督，才能撕開家族政治的面具，終結這場長達十六年的花蓮悲劇。真正的重建，不只在房舍更是在民主。讓良善不再被沉默，讓花蓮重新站起，這一次，我們不能再退讓！

（作者是花蓮教師）

