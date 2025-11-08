自由廣場》議長傳奇謝幕 裴洛西的政治遺產

◎ 陳裕翔

執掌美國眾議院民主黨團近廿年的傳奇人物裴洛西（Nancy Pelosi），宣布不再競選連任眾議員，為她長達三十八年的國會生涯劃下句點。

這位來自加州的政治家，不僅是美國歷史的締造者，更是過去兩代人中，權力最為鞏固、也最具爭議性的政治領袖之一。她的宣布象徵著美國一個強勢主導、高度兩極化政治時代的終結。裴洛西的政治遺產是複雜的：她既是自由派的「聖女貞德」，也是保守派眼中的「頭號公敵」；她是精於算計的立法大師，也是不惜撕裂府會關係的強悍對手。無論愛她或恨她，無人能否認，裴洛西在卅八年任期中，徹底改寫了美國的政治版圖，她所留下的權力真空與政治路線，將持續影響華府。

裴洛西的政治生涯就是一部美國權力結構的演進史，她最無可抹滅的歷史定位，當屬其兩度登上議長寶座，成為美國史上首位、也是迄今唯一的女性眾議院議長。她是敲碎「玻璃天花板」的象徵性人物，更是手握議事槌、實質掌控立法議程的「鐵腕議長」。她以近乎軍事化的精準度，駕馭著黨內光譜極廣的民主黨團，從溫和派到激進左翼，皆在其調和鼎鼐下，勉強維持著脆弱的團結。從歐巴馬時代的《平價醫療法案》（ACA）的強勢通關，到拜登任內的基礎建設法案，裴洛西展現「立法操盤手」無人能及的高超手腕。她留給世人最深刻的畫面，或許是二〇二〇年當眾撕毀總統川普的國情咨文講稿，也完美定義她作為「反川普」陣營最高精神領袖的歷史角色。

在無數的國內政績之外，裴洛西在政治生涯的暮年，為世界留下最大膽也最具爭議的國際政治遺產是二〇二二年的台灣之行。當時她力排眾議，不顧白宮的保留、北京的文攻武嚇、乃至全球的屏息以待，毅然踏上台灣，成為數十年來訪台層級最高的美國政要，而世人亦隨著關注她的飛行路線而將目光聚焦於台灣。

這並非一時衝動，而是她長達卅餘年、自天安門事件即堅定不移的「抗中」人權價值觀的總結。這趟訪問，猶如一枚投入太平洋的深水炸彈，改變了既有現狀，中國施加圍台軍演力度，卻也同時開啟全球民主國家國會議員「訪台潮」的連鎖效應。對台灣而言，她是堅定的盟友；對北京而言，她是頑固的對手。裴洛西以一己之力，將美國國會的「抗中」意志，從口頭聲明，轉化為不可逆轉的具體行動。

裴洛西的謝幕，標誌著美國「戰後嬰兒潮」世代對國會統治的正式終結。她所留下的是一個高度極化、但更具行動力的國會範式。在民主黨內部，她那「太后垂簾」般的巨大影響力終於消散，一個「後裴洛西時代」的權力重組勢在必行。在國際上，她為「國會外交」樹立的強悍標竿，特別是在台灣議題的「裴洛西門檻」已然確立。未來，任何試圖緩和對中關係的美國行政部門，都必須面對一個已被她「再教育」過的、更為鷹派的國會。裴洛西的卅八年，始於基層，終於傳奇，她改變了美國，也確切地改變了台灣在世界地圖上的政治座標。

（作者是資訊業）

