自由廣場》多國南海搶建爭地 台灣須積極拓護海權

◎ 賴明煌

第十七屆「南海國際會議」本週在越南召開，我國成大與台北大學均蒞會，以台灣研究優勢共同探討南海與印太地區安全及合作等議題。第二屆「馬尼拉南海對話」隔天在菲律賓舉行，我國海委會與駐菲代表也出席發言，日德駐菲大使皆強調台海穩定對南海之重要性，德國大使表示在聯合國海洋法公約與航行自由之支持下，循去年九月慣例派軍艦通過台灣海峽。

古羅馬政治家西塞羅說「誰能控制海洋，誰就能控制世界」，「南海」蘊藏龐大石油、天然氣儲量，及多種礦產資源、豐富海洋漁業資源，近四成全球貿易由此通運，是全球第三大陸緣海，海域約三五六萬平方公里，均深約千米，陸域含島礁、沙洲、暗礁、暗沙和暗灘卻未及十萬分之一，可見我國擁有自然島嶼之太平島及東沙群島共二三〇〇公頃是何其珍貴。且居亞洲東往第一島鏈必經的孔徑，國防地位極重要。

美國華爾街日報十一月三日報導，衛星圖像顯示，越南在南沙群島控制的廿一個岩礁及低潮高地都建造新陸地，這些前哨基地使越南能在該區展現影響力，並對中國在此區擴建加固多處礁石與環礁的行動做出回應，越南四年內所建人工島，數量遠超中國，但面積只有中國一八八一.七六二公頃的一半（台北大安公園近廿六公頃）。各國以人工箱島噴砂填築暗礁在此區大肆擴權，中國控有美濟礁、渚碧礁、永曙礁為前三大礁島；越南則擁柏礁、鴻庥島、畢生礁、大現礁等，我國的太平島面積達五七公頃，原本是南海最大自然島嶼，現已落到第八名。

他國肆無忌憚大規模改變南海現況，僅我國墨守成規故步自封，殊為可惜。中國在其最南端海南島三亞市之外九四一公里的黃岩礁，距菲律賓Iba（三描禮士）僅二二〇公里，欲在此礁建構兩條三公里跑道機場之「南海夏威夷」計畫，藉以提升中國在該處已有四條三公里跑道之空運實力；越南所擁柏礁，距其本土藩切市有六二一公里，距菲律賓巴拉望則僅三九二公里、距馬來西亞沙巴僅三八九公里、距汶萊三九六公里，但越南已建造一條三公里機場跑道，並建航道與巴拿馬運河等寬之港口，可見南海周遭各方勢力緊密的交擠摩擦激烈，我國是外貿為主之海洋國家絕不可小覷。

我國在該區原擁有最大島嶼陸域面積，且位置居中，是北部出入口鎖斷之要津，過去數十年因國際政治關係，我國總是韜光養晦，袖手坐觀鄰邦在此區逆天造陸、大肆拓土。如今國際形勢已變，且海委會管主委幹練認真，筆者籲請多加巡邏該區，常駐適當海巡兵力，加強太平島暨群島關鍵應變建設，進一步要派黑鷹直升機長駐太平島，以利急難醫護與鄰近海域救援，可飛抵三七〇公里處的菲國巴望島，並與菲方協議該處建立海外醫院，拓展我國在該區域更大話語權，確保我國海域主權與護漁作業，提升周邊實際影響力及深耕友邦互助實力。

（作者是技師 成大土木大地博士）

