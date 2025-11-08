自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》中國小額包裹徵稅 不能再拖下去！

2025/11/08 05:30

◎ 陳永昌

非洲豬瘟疫情拉警報，再次引發中國電商平台淪為輸入破口疑慮，小額包裹徵稅新制遲遲無法上路，無異是引風吹火！

中國內需市場持續陷入冰點，掠奪式低價傾銷向台灣倒貨，中國各大電商平台紛紛大手筆提供免運補貼，大幅度降低免運費優惠門檻，野心勃勃擴張台灣市場佔有率，威脅本土電商業者，打擊百工百業實體店面的交易秩序。即將來臨的雙十一購物季熱度不比往年，但產能過剩之下中國電商惡性削價競爭手段仍不可小看。

針對中國低價產品傾銷暨洗產地問題，今年四月財政部長莊翠雲受邀至立法院財政委員會專題報告表示：財政部正慎重檢討小額包裹免稅制度，至於是全面取消現行兩千元以下小額包裹上、下半年各六次免稅規定，或如部分立委建議採取差別待遇，專門針對佔比超過九成的中國小額包裹，她答應都納入考慮。

半年過去，財政部原地踏步，拿不出有效辦法，防禦抑制跨境電商小額包裹大舉攻台。專為兩岸電商快速通關量身打造的海運快遞件數，淪為中國製低價商品長驅直入台灣的海上高速公路。唯有徵稅提高交易成本，才能矯正過熱失衡現象，以價制量降低包裹數量，讓人力有限海關降低工作負荷，發揮阻絕境外嚴格把關功能。

無時無刻數以萬計蕪雜小額包裹拼櫃併袋，海關X光儀器檢視判讀難保無漏網之魚；非洲豬瘟疫區產品侵台只是眾多隱患之一，偽劣仿冒品、槍枝武器與毒品藥物等違禁品矇混輸入，成為社會治安與國人健康重大威脅。民眾購買未經商檢低價中國製鋰電池，導致火災案例頻傳，更是例證。

同樣深受中國電商流血傾銷之苦的越南，率先在今年二月中旬開出第一槍，取消小額商品免稅優惠，所有進口貨物一律徵稅。震撼全世界鐵腕之舉來自美國川普政府，八月下旬全面取消小額免稅制度，堵住低價商品免稅進入美國市場關稅漏洞，全球寄往美國郵件流量瞬間暴跌超過八成，成效立竿見影。

日本新任首相高市早苗政府上台後，日本財務省正在檢討取消個人進口稅收優惠，計畫明年起，與取消一萬日圓小額包裹免稅新制同步施行，以扭轉中國電商平台Temu拼多多與SHEIN不公平競爭行徑，杜絕過去一年，多達兩億件電商小額包裹轟炸日本亂象。

對中國小額包裹徵稅，台灣已經落後於美國與越南，不能再讓日本追趕過去。

（作者為台灣好德公益化協會執行長）

