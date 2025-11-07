自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》拒斥「推進統一」路徑圖

2025/11/07 05:30

經由介選攻勢，中共鼓動國民黨黨員裡最傾中的結構，扶植「中國人黨魁」上位。國民黨新黨魁鄭麗文上週六正式就任，中國領導人習近平在其當選後發出賀電要求「推進國家統一」。（資料照，記者陳逸寬攝）經由介選攻勢，中共鼓動國民黨黨員裡最傾中的結構，扶植「中國人黨魁」上位。國民黨新黨魁鄭麗文上週六正式就任，中國領導人習近平在其當選後發出賀電要求「推進國家統一」。（資料照，記者陳逸寬攝）

國民黨新黨魁鄭麗文上週六正式就任，中國領導人習近平在其當選後發出賀電要求「推進國家統一」。立法院本週由國民黨團與民眾黨團聯手，強推修法要停砍年金。台灣在大罷免未能成功，藍白兩黨更加把持國會之際，中共也利用這「歷史機遇」加緊亂台。外界憂心，停砍年金，改革倒退，不僅違反世代正義與加重財政負擔，也更造成社會不同階層對立，而給北京更多操弄空間。另方面，在野兩黨接連主導多項修法，弱化與扭曲中央政府財政結構，這使賴政府更難推動重大興革事項，尤其針對自我防衛力量的提升，恐將因之受阻，台海失衡愈加嚴重，恐使台灣更坐困北京促統的路徑圖。

鄭麗文最近接受「德國之聲」專訪引起極大爭議，除因所謂俄羅斯總統普廷不是獨裁者的說法，被認為是無視國際常識且貼近中國敘事。此外，鄭還再度反對台灣國防預算在未來提高至GDP五％。外界認為，她領導的國民黨，恐將在國會阻撓軍事特別預算等案。相較美歐日韓等主要民主國家，擴大軍事支出，加速軍工生產，努力應對中國等威權勢力對全球的挑戰。在野黨魁鮮明訴求，勢必帶給國際社會錯誤訊號，認為台灣面臨中國武統威嚇，不願積極進行國防投資，未堅持提升實力嚇阻中共侵犯的自我捍衛路線。若民主友盟認定我們把國防放置次位，任何援台之舉，不僅自討沒趣，恐還擔心，意志不堅的台灣，會否把安全機密輸往中國。此舉也是正中北京下懷。

在野常稱中國軍力擴張，台灣難望項背。像鄭麗文在訪談中就說台灣的體量這麼小，中國的體量這麼大，「我們怎麼跟他比呢？」刻意把增加國防預算，扭曲成是在與北京進行「軍備競賽」。事實上，台灣自從民主化後，國防採守勢作為，與中共的窮兵黷武不同，僅是強化自我防衛力量。此外，鄭麗文曾稱「共機圍台是在保護台灣」，這也是在野流行的紅統思維。試想，當我們居住社區，面臨武裝強盜侵門踏戶，住戶為此加強自家的保安措施，卻被說成是在挑釁強盜，豈非可笑。又或自陷「斯德哥爾摩症候群」，把強盜的霸凌之舉，當作「保護」，而更顯荒謬。翻開中共過去紀錄，從建黨、建政、到現在大肆輸出威權勢力，從來不會把保護自己的人民，看做最要緊的事情，遑論保護其他國家人民。強盜此刻張牙舞爪，居然自欺在保護。這絕不是台海和平，而是徹底跪地投降。

為了「努力講好中國故事」，不僅要說中國對台灣好，還要離間與美國關係。這就像強盜要搶佔我們社區，就說一旁的警察不會維護秩序，還說愈跟警察站同一邊，就會惹強盜不高興。這類論調，傳播許久。俄羅斯入侵烏克蘭，疑美更是甚囂塵上。先說美國不會保護烏克蘭，所以台灣也會淪為棄子。等到美國軍事援烏，謠言不攻自破，又臉不紅氣不喘稱美國是把烏克蘭當戰場以耗損俄羅斯，未來台灣將會「烏克蘭第二」。但稍加檢視，這些前後矛盾話術，常出自同一群體，美國無論做與不做，都會加以攻訐，且幾與中國官宣是相同口徑。美國川普總統上週與習近平「川習會」，在野先瞎說美國將「交易台灣」。但當川普公開指「台灣就是台灣」，駁對中妥協說法時，又繼續製造「焉知禍福」等疑美言論。在野表面講「台海和平」、「強化國防」，但從掏空中央政府財政，進而排擠提升自我防衛預算，甚至擴散分化台美關係言論。從北京角度，這完全符合「推進統一」的政治路徑圖。

剛落幕的亞太經合會領袖峰會，期間美國、日本等頻密進行的雙邊外交，都有助於再確立「台海和平與穩定」為牢不可破民主防線。加上美國強化軍力部署印太，都使北京更感戰略圍堵之勢。眼前，中共從台灣政局的改變，找到了突破口。經由介選攻勢，中共鼓動國民黨黨員裡最傾中的結構，扶植「中國人黨魁」上位。再納入連戰、馬英九等反動舊勢力同為領導結構，指引在野走向，操弄台灣政局。這套槓桿手法，將構成對賴政府民主捍衛路線的嚴峻挑戰。近期，國際媒體TIME與CNN，相繼出現涉及台灣的不實或偏頗投書及報導，這些言論操作，有利中國打擊台灣。顯示北京的認知作戰，滲透對象從台灣社會，擴至美國等主要民主國家的媒體與政策圈，再由國內在野接力傳播，擴大破壞力道。這些招數，國人應認清並拒斥。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書