社論》拒斥「推進統一」路徑圖

經由介選攻勢，中共鼓動國民黨黨員裡最傾中的結構，扶植「中國人黨魁」上位。國民黨新黨魁鄭麗文上週六正式就任，中國領導人習近平在其當選後發出賀電要求「推進國家統一」。（資料照，記者陳逸寬攝）

國民黨新黨魁鄭麗文上週六正式就任，中國領導人習近平在其當選後發出賀電要求「推進國家統一」。立法院本週由國民黨團與民眾黨團聯手，強推修法要停砍年金。台灣在大罷免未能成功，藍白兩黨更加把持國會之際，中共也利用這「歷史機遇」加緊亂台。外界憂心，停砍年金，改革倒退，不僅違反世代正義與加重財政負擔，也更造成社會不同階層對立，而給北京更多操弄空間。另方面，在野兩黨接連主導多項修法，弱化與扭曲中央政府財政結構，這使賴政府更難推動重大興革事項，尤其針對自我防衛力量的提升，恐將因之受阻，台海失衡愈加嚴重，恐使台灣更坐困北京促統的路徑圖。

鄭麗文最近接受「德國之聲」專訪引起極大爭議，除因所謂俄羅斯總統普廷不是獨裁者的說法，被認為是無視國際常識且貼近中國敘事。此外，鄭還再度反對台灣國防預算在未來提高至GDP五％。外界認為，她領導的國民黨，恐將在國會阻撓軍事特別預算等案。相較美歐日韓等主要民主國家，擴大軍事支出，加速軍工生產，努力應對中國等威權勢力對全球的挑戰。在野黨魁鮮明訴求，勢必帶給國際社會錯誤訊號，認為台灣面臨中國武統威嚇，不願積極進行國防投資，未堅持提升實力嚇阻中共侵犯的自我捍衛路線。若民主友盟認定我們把國防放置次位，任何援台之舉，不僅自討沒趣，恐還擔心，意志不堅的台灣，會否把安全機密輸往中國。此舉也是正中北京下懷。

請繼續往下閱讀...

在野常稱中國軍力擴張，台灣難望項背。像鄭麗文在訪談中就說台灣的體量這麼小，中國的體量這麼大，「我們怎麼跟他比呢？」刻意把增加國防預算，扭曲成是在與北京進行「軍備競賽」。事實上，台灣自從民主化後，國防採守勢作為，與中共的窮兵黷武不同，僅是強化自我防衛力量。此外，鄭麗文曾稱「共機圍台是在保護台灣」，這也是在野流行的紅統思維。試想，當我們居住社區，面臨武裝強盜侵門踏戶，住戶為此加強自家的保安措施，卻被說成是在挑釁強盜，豈非可笑。又或自陷「斯德哥爾摩症候群」，把強盜的霸凌之舉，當作「保護」，而更顯荒謬。翻開中共過去紀錄，從建黨、建政、到現在大肆輸出威權勢力，從來不會把保護自己的人民，看做最要緊的事情，遑論保護其他國家人民。強盜此刻張牙舞爪，居然自欺在保護。這絕不是台海和平，而是徹底跪地投降。

為了「努力講好中國故事」，不僅要說中國對台灣好，還要離間與美國關係。這就像強盜要搶佔我們社區，就說一旁的警察不會維護秩序，還說愈跟警察站同一邊，就會惹強盜不高興。這類論調，傳播許久。俄羅斯入侵烏克蘭，疑美更是甚囂塵上。先說美國不會保護烏克蘭，所以台灣也會淪為棄子。等到美國軍事援烏，謠言不攻自破，又臉不紅氣不喘稱美國是把烏克蘭當戰場以耗損俄羅斯，未來台灣將會「烏克蘭第二」。但稍加檢視，這些前後矛盾話術，常出自同一群體，美國無論做與不做，都會加以攻訐，且幾與中國官宣是相同口徑。美國川普總統上週與習近平「川習會」，在野先瞎說美國將「交易台灣」。但當川普公開指「台灣就是台灣」，駁對中妥協說法時，又繼續製造「焉知禍福」等疑美言論。在野表面講「台海和平」、「強化國防」，但從掏空中央政府財政，進而排擠提升自我防衛預算，甚至擴散分化台美關係言論。從北京角度，這完全符合「推進統一」的政治路徑圖。

剛落幕的亞太經合會領袖峰會，期間美國、日本等頻密進行的雙邊外交，都有助於再確立「台海和平與穩定」為牢不可破民主防線。加上美國強化軍力部署印太，都使北京更感戰略圍堵之勢。眼前，中共從台灣政局的改變，找到了突破口。經由介選攻勢，中共鼓動國民黨黨員裡最傾中的結構，扶植「中國人黨魁」上位。再納入連戰、馬英九等反動舊勢力同為領導結構，指引在野走向，操弄台灣政局。這套槓桿手法，將構成對賴政府民主捍衛路線的嚴峻挑戰。近期，國際媒體TIME與CNN，相繼出現涉及台灣的不實或偏頗投書及報導，這些言論操作，有利中國打擊台灣。顯示北京的認知作戰，滲透對象從台灣社會，擴至美國等主要民主國家的媒體與政策圈，再由國內在野接力傳播，擴大破壞力道。這些招數，國人應認清並拒斥。

