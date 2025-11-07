自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》【李筱峰專欄】 「情結」與「內定結論」

2025/11/07 05:30

心理學有一個術語叫「情結」；「思想方法論」有一個名詞叫「內定結論」。這兩個名詞很值得今天紛爭不斷的台灣人瞭解。

情結（complex），是一種心理上的固定想法或情感反應，通常由於個人的經歷、價值觀或性格而形成。易言之，情結是內心深處一種情感或思想的糾結，是某種深層次的情感或觀念的結構，影響著個人的心態和行為。

例如佛洛伊德提出的，因童年經歷而形成的「伊底帕斯情結」（戀母情結）及「自卑情結」。

情結通常由潛意識中的未解決問題或未經處理的情感所組成，所以基本上是不理性的，也因此，在某種情結發作之下，就會產生其「內定結論」。顧名思義，「內定結論」是不經思辨、論證的過程，而早已有的定論，即使事實擺在眼前，還是堅定不改其成見。

台灣的政治環境特殊，多族群、多語言，產生不同的情結。台灣民主化之後，雖然多元價值逐漸開放，但也顯現各種不同的情結。有「省籍情結」、「族群情結」、「政黨情結」…。

以下這則網路貼文就是情結發酵的取樣代表：「現在豬肉禁止出口了，豬農苦不堪言，難過年了！賴清德你良心不痛嗎？」這次非洲豬瘟的破口，在台中市，但這名網友不追究盧秀燕市長，卻直接責備賴總統。所有的錯都在賴清德身上，顯然這種內定結論，無須思辯的實證，這就是情結的發酵使然。

再看一則網友的留言：「是誰把國民黨趕來台灣？答：共產黨！誰在中國屠殺國民黨？答：共產黨！誰讓國民黨活得像走狗？答：共產黨！國民黨最恨的是誰？答：民進黨。」這則留言凸顯藍民「仇恨民進黨」的情結。

問他們，國民黨在台灣長期一黨專政，有軍事戒嚴，有白色恐怖，數千人被殺，數萬人下獄，幸有「黨外」民主運動，最後促成台灣民主化，民進黨是從民主運動產生，為何仇恨民黨？答：民進黨貪污。然而，比較法院審理的貪污案，絕大多數是國民黨，為何內定結論永遠是「民進黨貪污」？顯然是不理性的情結發作。

這次新聞報導吳音寧可能接台肥董座，藍營立刻攻擊是「政治酬庸」。國營事業董座由中央政府決定乃理所當然，每個任命都可以被藍白說成酬庸，只有任用藍白屬意人選才不是酬庸？（其實，台肥董座最後是由董事會投票產生，董座並非由吳音寧擔任）

「政黨情結」可見於各黨，但若論面對過錯，出現兩千份死人連署書的那個政黨的「政黨情結」顯然較強，他們不但不認錯道歉，還反過來指責民進黨政府「政治迫害」。有個老笑話，可形容其政黨情結，他們的邏輯有二：一、本黨永無錯誤；二、萬一本黨有錯，請參考第一條。

一旦情結發作，即使擁有博士、教授的學經歷，都驟然失能。這時，就不是「秀才遇到兵，有理講不清」了，而可能是「兵（例如于北辰、黃澎孝）遇到博士教授，有理講不清」！

從科學角度而言，情結是一種凝固的心理狀態，其核心由強烈的情感與長期積累的情緒構成。而情結具有吸引與同化的作用，因此這些難以更改的原始偏見，發揮群聚感染的作用，政黨的仇恨值莫名地擴散。除非人民有足夠的理性足以思辨事實與事物的本質，否則，社會安寧，政治安定，不知伊於胡底？

（作者是台北教育大學榮譽教授）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書