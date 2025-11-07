自由廣場》【李筱峰專欄】 「情結」與「內定結論」

心理學有一個術語叫「情結」；「思想方法論」有一個名詞叫「內定結論」。這兩個名詞很值得今天紛爭不斷的台灣人瞭解。

情結（complex），是一種心理上的固定想法或情感反應，通常由於個人的經歷、價值觀或性格而形成。易言之，情結是內心深處一種情感或思想的糾結，是某種深層次的情感或觀念的結構，影響著個人的心態和行為。

例如佛洛伊德提出的，因童年經歷而形成的「伊底帕斯情結」（戀母情結）及「自卑情結」。

情結通常由潛意識中的未解決問題或未經處理的情感所組成，所以基本上是不理性的，也因此，在某種情結發作之下，就會產生其「內定結論」。顧名思義，「內定結論」是不經思辨、論證的過程，而早已有的定論，即使事實擺在眼前，還是堅定不改其成見。

台灣的政治環境特殊，多族群、多語言，產生不同的情結。台灣民主化之後，雖然多元價值逐漸開放，但也顯現各種不同的情結。有「省籍情結」、「族群情結」、「政黨情結」…。

以下這則網路貼文就是情結發酵的取樣代表：「現在豬肉禁止出口了，豬農苦不堪言，難過年了！賴清德你良心不痛嗎？」這次非洲豬瘟的破口，在台中市，但這名網友不追究盧秀燕市長，卻直接責備賴總統。所有的錯都在賴清德身上，顯然這種內定結論，無須思辯的實證，這就是情結的發酵使然。

再看一則網友的留言：「是誰把國民黨趕來台灣？答：共產黨！誰在中國屠殺國民黨？答：共產黨！誰讓國民黨活得像走狗？答：共產黨！國民黨最恨的是誰？答：民進黨。」這則留言凸顯藍民「仇恨民進黨」的情結。

問他們，國民黨在台灣長期一黨專政，有軍事戒嚴，有白色恐怖，數千人被殺，數萬人下獄，幸有「黨外」民主運動，最後促成台灣民主化，民進黨是從民主運動產生，為何仇恨民黨？答：民進黨貪污。然而，比較法院審理的貪污案，絕大多數是國民黨，為何內定結論永遠是「民進黨貪污」？顯然是不理性的情結發作。

這次新聞報導吳音寧可能接台肥董座，藍營立刻攻擊是「政治酬庸」。國營事業董座由中央政府決定乃理所當然，每個任命都可以被藍白說成酬庸，只有任用藍白屬意人選才不是酬庸？（其實，台肥董座最後是由董事會投票產生，董座並非由吳音寧擔任）

「政黨情結」可見於各黨，但若論面對過錯，出現兩千份死人連署書的那個政黨的「政黨情結」顯然較強，他們不但不認錯道歉，還反過來指責民進黨政府「政治迫害」。有個老笑話，可形容其政黨情結，他們的邏輯有二：一、本黨永無錯誤；二、萬一本黨有錯，請參考第一條。

一旦情結發作，即使擁有博士、教授的學經歷，都驟然失能。這時，就不是「秀才遇到兵，有理講不清」了，而可能是「兵（例如于北辰、黃澎孝）遇到博士教授，有理講不清」！

從科學角度而言，情結是一種凝固的心理狀態，其核心由強烈的情感與長期積累的情緒構成。而情結具有吸引與同化的作用，因此這些難以更改的原始偏見，發揮群聚感染的作用，政黨的仇恨值莫名地擴散。除非人民有足夠的理性足以思辨事實與事物的本質，否則，社會安寧，政治安定，不知伊於胡底？

（作者是台北教育大學榮譽教授）

