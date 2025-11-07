即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
專區
TAIPEI TIMES
求職
爆
Search
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》拒斥「推進統一」路徑圖
社論》台灣就是台灣 別扯中國台灣
新聞線上》年金改革的兩難
社論》「我是中國人」的「中國國民」黨
社論》因應「川習會」之後的形勢
more
專欄
林修民 半導體看天下》荷蘭在2019年未能「反中併」半導體活動 才有近期荷中紛爭
益言益行》慢性病的燎原之火
林健正專區》從紐西蘭經驗反思南科四期的生態保育議題
電影慢慢聊》《南國幻夢》短片輯：用15分鐘講完不可思議的靈魂旅程
「釜」看台灣》南韓青年反中遊行登國際版面 白宮官員也到場聲援
more
社群
黑熊學院》中共的間諜規模已是「全民動員」
矢板明夫觀點》川普促習釋放黎智英 自由露曙光
名家分享~扛布者》從紡織業 看消失中的中產階級
照護線上》度數太高、角膜厚度不足，不能做近視雷射手術？EVO ICL「新型」植入式隱形眼鏡 可還原的矯正新技術
美台觀測站》正確認識俄國與獨裁本質：切勿與獨裁者聯盟站在一起
more
投書
自由廣場》CPB中國棒球城市聯賽的遠程目標／先「體育一中」後「兩岸一中」 收割「Team Taiwan」榮耀
自由廣場》掏空台灣球員 宣揚兩象兄弟情
自由廣場》當「充分討論」成為惡習：台灣民主的幽微倒退
自由廣場》分級醫療宜從假日先行
自由廣場》漫畫：反年改的獻祭
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫：反年改的獻祭
2025/11/07 05:30
◎ 樂子
反年改的獻祭
免費訂閱
《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書