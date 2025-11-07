自由廣場》分級醫療宜從假日先行

◎ 林應然

假日輕急症中心（UCC）已於十一月二日開始啟動，其設立的目的是在減少假日急診壅塞，更著眼明年春節九天長假，能有多少成效，仍待觀察。因為一來病人難以自知其病況該去大醫院還是UCC，有待政府長期向民眾宣導及衞教，二來連急診科都自認，急診壅塞主要來自重症患者因醫院護理師缺乏無法開床，導致留置急診待床，輕中症患者並非急診壅塞主要原因。因此，徒以部分負擔比照基層醫療收取一百五十元，有別於醫學中心急診部分負擔之七百五十元，雖有誘因，惟區區六百元的差距，對心急若焚企求健康之病人而言，幾項高規檢查就可回本，可能不在乎就捨UCC直接去醫學中心急診求助了。

眾所皆知，台灣醫療的可近性全世界可說第一，就醫自由，不經轉診就可直赴醫學中心就診，惟據統計，病人至醫學中心門診就診之健保費用幾乎是基層院所之四倍，在台灣所謂的分級醫療似乎僅是口號，企待真正實施。健保署以全台基層診所開診率週六約八成、週日僅二成為由合理化UCC之設置，其實並不十分合理，因為觀之美、日等先進國家，其基層診所假日之開診率可說微乎其微，趨近於零，比之外國，台灣假日基層診所開診率已經相當高了。假日本是處理急重症的日子，UCC處理的輕症本就不該利用假日處理。只是台灣民眾太習慣於健保的低消與可利用性與可近性而使用了，是以台灣民眾對健保的滿意度高達九成多，外國人來台就醫後更對台灣的醫療效率與低消驚呼連連，嘆為奇蹟。其背後的血汗則是醫護人員的辛勞犧牲，也因為這樣，昔日醫護人員的光環已經逐漸黯淡，幾番面臨醫療崩壞。

筆者建議，本於分級醫療之精神，既然全台西醫基層診所開診率週六尚有八成（九千六百多家）、週日尚有二成（二千四百多家），健保署一方面應該加強獎勵基層診所假日開設門診，仿傚明年宣布即將實施的春節連假獎勵方式，給予倍數的診療費用，另一方面應該考慮在假日先實施分級醫療強制轉診制度，病人必須經基層診所轉診方能至醫院就診，否則加強掛號費與部分負擔，並考慮逐步推廣至平日，否則不但分級醫療制度難以達成，健保浪費與血汗醫療勢必持續，醫療崩壞、急診壅塞更難解決。

（作者是中華民國基層醫療協會理事長）

