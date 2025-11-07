自由廣場》當「充分討論」成為惡習：台灣民主的幽微倒退

◎ 劉哲廷

這是一場語言的災難。當司法及法制委員會的主席翁曉玲宣布「充分討論是惡習」的那一刻，台灣議會民主的靈魂宛如被拔掉麥克風般陷入沉默。表面上，她在提升效率；實質上，她把辯論與監督看作阻礙，將程序正義貶成雜音。

從年金改革到「停砍法案」，這不只是技術性的政策問題，更是對民主精神的刺探。國民黨與民眾黨聯手修訂蔡政府的年改政策，理由冠冕堂皇，可你仔細拆解其中語言，就發現「錯誤的年改」這句話根本不符事實，而是一種權力的修辭。

年改本來就是痛苦的，任何改革都牽涉既得利益的重分配，而這正是政府存在的價值：在社會正義與穩定之間找到平衡。蔡政府的年金改革雖受爭議，但邏輯清楚 ── 年金破產在即，不改革就會讓年輕世代背債。如今藍白兩黨口口聲聲要「停砍」，卻沒人願意回答：錢從哪裡來？

藍白這項修改對未來的影響，遠比眼前的政治勝負更深。首先，它重新打開財政黑洞。要讓年金支出隨物價調整而上升，卻沒有對應的財源規劃。每次選舉都可能成為新一輪「給予」的比賽，民粹取代制度。其次，它重塑社會的不信任結構：年輕勞工再次感覺被拋棄，世代間的對立更難調和。改革的信任一旦崩潰，未來任何長期政策都會陷入報復式翻案的循環。

在野黨正在形塑危險的政治文化：當國會政黨結構更替，就定義上一任的改革是「錯誤」且予以推翻。教育如此，能源如此，連年金也如此。這不是充分討論，而是國家記憶的抹除。

翁曉玲的「新氣象」更像是「老舊陋習的復辟」。她聲稱要改革「過去的惡習」，但她口中的惡習卻是議會最珍貴的傳統：充分討論、異議表達、少數監督多數。她不只限制發言，還宣告新秩序 ── 速度比思考重要，多數比程序重要，「送出委員會」比公共辯論重要。這種邏輯若持續蔓延，未來立法院將不再是討論法案的場域，而是快速拍板的行禮如儀。

那將是無聲的時代。法案仍會誕生，但不再通過辯論；公務仍然運作，但不准被質疑。公務人員的退休金或許暫時回升，但民主的信譽正在下降。當「討論」被視為「惡習」，那麼「質疑」就會被視為「對立」，而「反對」終將被視為「敵意」。我們所失去的不只是一次年改，而是公民社會的語言空間。

你可以不同意蔡政府的年改，你可以主張調整、補償、重新計算，但你不能用粗暴的方式封口。因為一旦「討論」被關機，下一個被關掉的就會是「監督」，再下一個，就是「真相」。（作者是詩人，自由工作者）

