自由廣場》CPB中國棒球城市聯賽的遠程目標／先「體育一中」後「兩岸一中」 收割「Team Taiwan」榮耀

台灣在世界棒球十二強賽奪冠，全民高喊「Team Taiwan」的那一刻，兩千三百萬人凝聚成一股力量 — 如此凝聚力正是中共最恐懼的事。如今「CPB中國棒球城市聯賽」迅速登場，表面是推廣體育，實際上是最新一波精心策劃、以體育為切入點的政治統戰。

CPB海報上醒目的台北一〇一說明一切：這哪是棒球推廣，這是領土宣示。規章刻意明定「每隊至少須有十名台灣、港澳球員」，把台灣與港澳並列同一層級，納入「中國球界版圖」，球賽還沒開打，台灣先被降了國格，讓你從體育屈服於「一中」政治框架。

更可恥的是「上海兄弟」隊，明目張膽抄襲台灣人氣球隊「中信兄弟」的隊徽設計。這是惡意的文化侵略：中共先複製你、再取代你，然後宣稱屬於牠。如此文化挪用，志在混淆認同：中國球迷以為「兄弟」本就是中國品牌，讓台灣球迷在情感上產生錯亂。當台灣的文化符號被偷走、複製、扭曲，最終將失去定義自己的權利。

所謂「體育歸體育、政治歸政治」這是自欺欺人，中共眼裡一切皆是政治。中共最擅長在輿論場上施壓對手「不要政治化」，自己卻把政治深入各層面：從學術交流到文化活動，從經貿往來到娛樂產業。中共選擇棒球，因為它知道台灣人對棒球有深厚情感認同。用「我們也愛棒球」的假親切，製造「其實沒那麼不同」的錯覺。一旦你放下戒心，它就在國際輿論包裝出「中國棒球含台灣球員」的假象，達到從「體育一中」進入「文化一中」再歸於「政治一中」。其邏輯很簡單：製造「兩岸一家親」的假象，為未來的政治操作鋪路。

中共用商業利益當糖衣，吸引台灣商人或球員參與，但躍躍欲試的企業務必警惕：若就此低頭配合，那等於是出賣品牌與台灣尊嚴。

拒絕統戰，必須先拒絕被形塑成附庸。中共無意理解台灣，而是想消化台灣。當「上海兄弟」登場，我們的「Team Taiwan」更要清醒，棒球不是極權的宣傳舞台。中共越害怕「Team Taiwan」的台灣精神，越急著用統戰消解我們的團結時，台灣人更要用意識守護國球。球場上沒有所謂中立，當中共藉棒球創造「一中旋律」，我們必須回擊：這一場比賽，永遠不在你們的球場上。（作者從事國外業務）

