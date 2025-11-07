自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》CPB中國棒球城市聯賽的遠程目標／先「體育一中」後「兩岸一中」 收割「Team Taiwan」榮耀

2025/11/07 05:30

◎ 馨娜

台灣在世界棒球十二強賽奪冠，全民高喊「Team Taiwan」的那一刻，兩千三百萬人凝聚成一股力量 — 如此凝聚力正是中共最恐懼的事。如今「CPB中國棒球城市聯賽」迅速登場，表面是推廣體育，實際上是最新一波精心策劃、以體育為切入點的政治統戰。

CPB海報上醒目的台北一〇一說明一切：這哪是棒球推廣，這是領土宣示。規章刻意明定「每隊至少須有十名台灣、港澳球員」，把台灣與港澳並列同一層級，納入「中國球界版圖」，球賽還沒開打，台灣先被降了國格，讓你從體育屈服於「一中」政治框架。

更可恥的是「上海兄弟」隊，明目張膽抄襲台灣人氣球隊「中信兄弟」的隊徽設計。這是惡意的文化侵略：中共先複製你、再取代你，然後宣稱屬於牠。如此文化挪用，志在混淆認同：中國球迷以為「兄弟」本就是中國品牌，讓台灣球迷在情感上產生錯亂。當台灣的文化符號被偷走、複製、扭曲，最終將失去定義自己的權利。

所謂「體育歸體育、政治歸政治」這是自欺欺人，中共眼裡一切皆是政治。中共最擅長在輿論場上施壓對手「不要政治化」，自己卻把政治深入各層面：從學術交流到文化活動，從經貿往來到娛樂產業。中共選擇棒球，因為它知道台灣人對棒球有深厚情感認同。用「我們也愛棒球」的假親切，製造「其實沒那麼不同」的錯覺。一旦你放下戒心，它就在國際輿論包裝出「中國棒球含台灣球員」的假象，達到從「體育一中」進入「文化一中」再歸於「政治一中」。其邏輯很簡單：製造「兩岸一家親」的假象，為未來的政治操作鋪路。

中共用商業利益當糖衣，吸引台灣商人或球員參與，但躍躍欲試的企業務必警惕：若就此低頭配合，那等於是出賣品牌與台灣尊嚴。

拒絕統戰，必須先拒絕被形塑成附庸。中共無意理解台灣，而是想消化台灣。當「上海兄弟」登場，我們的「Team Taiwan」更要清醒，棒球不是極權的宣傳舞台。中共越害怕「Team Taiwan」的台灣精神，越急著用統戰消解我們的團結時，台灣人更要用意識守護國球。球場上沒有所謂中立，當中共藉棒球創造「一中旋律」，我們必須回擊：這一場比賽，永遠不在你們的球場上。（作者從事國外業務）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書