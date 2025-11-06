自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》從「愛國者治港」看「愛國者治台」：香港的命運是台灣的鏡子

2025/11/06 05:30

◎ 黃清龍

中共近期高調紀念「台灣光復」，且首次提及統一後將由「愛國者治台」。多數台灣人未察覺潛藏的可怕意涵，近乎無感。幸有香港的前車之鑑 —— 所謂「愛國者治台」，實際上是一整套精密且冷酷的「制度接管方案」。

香港近日為立法會換屆選舉預作準備，卻有數十名現任議員宣布不參選，多屬建制派政黨，包括民建聯、新民黨、經民聯與自由黨四大陣營。學者指出，這波棄選潮多為「被逼退場」，目的是讓北京屬意的「國家隊」新血進入議會，以徹底取代被視為「殖民時期遺產」的傳統建制勢力。香港政治再無自主空間，「愛國者治港」於焉完成最後一哩。

回顧整個過程，北京對香港的政治接管可謂深謀遠慮：

第一階段（二〇一四–二〇一九）：以統戰與輿論滲透為手段，透過親中媒體的擴張、商界干預與對公民社會的壓制，逐步削弱本地自主力量。雖令建制派掌控行政權，但民心流失，引爆雨傘運動與反送中抗爭。

第二階段（二〇二〇–二〇二二）：實施《香港國安法》，廢除自由選舉架構，設立駐港國安公署，政治反對派幾乎全數瓦解；隨後修改選舉制度，引入「愛國者審查機制」，從此議會只剩一種聲音。第三階段（二〇二三–二〇二五）：人事大換血，北京扶植的新一代「國家隊」議員全面上位，政治忠誠徹底取代政治競爭，香港從「港人治港」最終滑向「中央授權治理」。

這正是中共治理模板的精髓：所謂「自治」，並非民選自決，而是中央授權的地方行政權。

如今，北京宣稱「一國兩制香港成功實踐，可作為台灣統一後的參考」，實則台灣正被置於同樣的前期階段—話語重塑與心理戰階段。透過宣傳「和平統一的七大好處」、醜化民主制度為「分裂根源」、鼓吹「兩岸同文同種、先融合後統一」等論述，中共試圖削弱台灣民眾對主權與制度的敏感度，讓「統一不等於喪失自治」的幻象逐漸蔓延。

未來選舉若由親中政黨大勝，北京形同在政治上「代理控制」台灣，後續步驟恐將依香港劇本展開：

一是設立「中央駐台聯絡機構」，結合港澳辦與國安公署的功能；二是推動「愛國者審查制度」，由北京派駐機構決定候選人資格；三是重組政黨結構，將民進黨與其他本土政黨定性為「分裂組織」予以取締；四是改造選舉制度，引入「功能組別代表」，讓選舉形式保留、實質卻喪失民主競爭。

至於社會治理與國安控制方面，則可能立法制定《台灣特別行政區維護國家安全法》，建立駐台公安體系，清理教育與媒體中的「分裂思潮」，並推動「愛國教育」與「去本土化課綱」。

香港的經驗已經明確揭示，「愛國者治港」其實是「排除異議者治港」；「一國兩制」也不過是「一國主導、兩制虛名」。這一切若複製到台灣，所謂「愛國者治台」將意味著：民主制度被篩選化、言論自由被條件化、選舉成為忠誠測驗，最終只剩被授權的政治參與。

因此，香港的命運，其實是一面鏡子——照見北京所謂「統一後自治」的真實樣貌，也映照出台灣若放棄主體意識，將步上同樣的政治斷崖。

香港的今天，正是台灣可能的明天。不同的是，香港的反抗已來不及，而台灣仍擁有選擇的權力。我們能否以香港的教訓為戒，不讓那首悲歌在台灣重唱，考驗著這一代台灣人的勇氣與智慧。

（作者是信民協會理事長）

