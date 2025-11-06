自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》讓數字說話 莫讓政客說謊／ 停砍年金 就是掠奪未來

2025/11/06 05:30

◎ 蕭錫惠

二〇一七年七月一日，年金改革上路那天，凱道上擠滿憤怒的軍公教，勞保局的精算師卻悄悄鬆了口氣——退撫基金的破產年限，從二〇三二年延後到二〇四〇年代之後。軍公教所得替代率從九成降至七成，勞保則自五成起步，二〇三〇年可望提升至約六成水準。這不是「砍」，而是「救」—— 救基金、救公平、也救下一代。

如今，藍白合流共六十席，卻推動《公務人員退休資遣撫卹法》修正案：凍結替代率下調，甚至規定「物價漲五％即自動調升」。提案人說這是「還尊嚴」，精算師卻直指是「埋地雷」。此案若成真，退撫基金十年內恐新增三千至五千億元支出，赤字將再度點燃。這不只是預算問題，更是世代掠奪。

改革前，軍公教有人退休金比在職薪資還多，勞工卻月領不到兩萬；改革後，軍公教平均約七萬元，勞保給付也逐步拉升。進步雖慢，方向卻對。若讓「停砍」得逞，等於宣告：票倉推翻專業，選票撕毀共識。

藍白主張「補物價」，並非全錯。主計總處數據顯示，二〇二二至二〇二四年CPI（消費者物價指數）累計上漲近八％，退休族確實受影響。但解方絕非單向加碼軍公教，而應全面調整。勞保平均月領仍不到一．八萬，政府應先設立年金地板三萬元（筆者建議），再同步補償軍公教，這才叫公平。否則，「照顧一代」卻「綁架三代」，教育、托育、青年住宅，誰來買單？

年金改革是終結特權，而非懲罰奉獻。軍公教的付出值得尊敬，但尊敬不該無限上綱。必須「領得到、領得久、領得公平」，才是改革的初心。

停砍年金，製造財政危機，更形塑價值危機。它告訴年輕人：你繳的稅，被拿去補貼上一代的超額福利；你的未來，被政客挪去換選票。當二〇四〇年代基金再次破產時，你們剛好年老了，屆時誰來負責？

年金改革走了七年，還沒到終點。若此刻倒退，就等於把七年的陣痛、共識與希望一筆勾銷。守住改革，不是守住數字，而是守住台灣願意為下一代負責的民主。

立法院應立即公開最新精算報告，讓數字說話，讓人民選擇。因為，只有一個敢為未來負責的社會，才配得上「民主」兩個字。

（作者是自由撰稿人）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書