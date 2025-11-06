自由廣場》讓數字說話 莫讓政客說謊／ 停砍年金 就是掠奪未來

◎ 蕭錫惠

二〇一七年七月一日，年金改革上路那天，凱道上擠滿憤怒的軍公教，勞保局的精算師卻悄悄鬆了口氣——退撫基金的破產年限，從二〇三二年延後到二〇四〇年代之後。軍公教所得替代率從九成降至七成，勞保則自五成起步，二〇三〇年可望提升至約六成水準。這不是「砍」，而是「救」—— 救基金、救公平、也救下一代。

如今，藍白合流共六十席，卻推動《公務人員退休資遣撫卹法》修正案：凍結替代率下調，甚至規定「物價漲五％即自動調升」。提案人說這是「還尊嚴」，精算師卻直指是「埋地雷」。此案若成真，退撫基金十年內恐新增三千至五千億元支出，赤字將再度點燃。這不只是預算問題，更是世代掠奪。

改革前，軍公教有人退休金比在職薪資還多，勞工卻月領不到兩萬；改革後，軍公教平均約七萬元，勞保給付也逐步拉升。進步雖慢，方向卻對。若讓「停砍」得逞，等於宣告：票倉推翻專業，選票撕毀共識。

藍白主張「補物價」，並非全錯。主計總處數據顯示，二〇二二至二〇二四年CPI（消費者物價指數）累計上漲近八％，退休族確實受影響。但解方絕非單向加碼軍公教，而應全面調整。勞保平均月領仍不到一．八萬，政府應先設立年金地板三萬元（筆者建議），再同步補償軍公教，這才叫公平。否則，「照顧一代」卻「綁架三代」，教育、托育、青年住宅，誰來買單？

年金改革是終結特權，而非懲罰奉獻。軍公教的付出值得尊敬，但尊敬不該無限上綱。必須「領得到、領得久、領得公平」，才是改革的初心。

停砍年金，製造財政危機，更形塑價值危機。它告訴年輕人：你繳的稅，被拿去補貼上一代的超額福利；你的未來，被政客挪去換選票。當二〇四〇年代基金再次破產時，你們剛好年老了，屆時誰來負責？

年金改革走了七年，還沒到終點。若此刻倒退，就等於把七年的陣痛、共識與希望一筆勾銷。守住改革，不是守住數字，而是守住台灣願意為下一代負責的民主。

立法院應立即公開最新精算報告，讓數字說話，讓人民選擇。因為，只有一個敢為未來負責的社會，才配得上「民主」兩個字。

（作者是自由撰稿人）

