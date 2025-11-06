自由電子報
自由廣場》不在籍投票的憲法限界與制度設計

2025/11/06 05:30

◎ 許渝澤

一、選舉「普通、平等、直接、無記名」原則

我國憲法第一二九條明文規定，各種選舉應依「普通、平等、直接、無記名投票」方式進行。「直接投票」要求選民本人親自行使選舉權，不得代理；「無記名投票」保障投票秘密，防止外部影響或強制。此兩項原則為防止選舉結果被操縱之核心防線。

二、「移轉投票」之適用範圍該為何

「移轉投票」選民本人親臨投票所、親自圈選、票券直接投入投票箱、開票程序維持秘密性，是各種不在籍投票當中較為可行的方式。

然而，藍白立委提案主張的移轉投票，全面擴大至所有公職選舉（包括立委、市長）與公投，這不僅選務成本與防弊風險大幅拉高，且全國性公投與中央與地方公職選舉本質上不同；公投純係全民對國家重大政策之共同表決，是對事的投票。行政院已通過之「全國性公民投票不在籍投票法」草案送交立法院審議中，先行在公投議題上採取不在籍投票，這是謹慎推動不在籍投票。至於對人選舉投票，我國立委選舉有七十三個單一選區，若逕為實施移轉投票，每一選區除了該區立委選票外，還須準備其他七十二選區的選票，其中複雜與技術上的困難，千絲萬縷，不言自喻，是以透過公民投票實施移轉投票作為推動不在籍投票之開端，才是為適當之作法。

三、現行國民黨草案之缺陷

國民黨草案將不在籍投票一體適用於總統選舉、地方公職選舉與公投，在法律上呈現的缺陷，在於防弊配套付諸闕如，未明確規範身分識別、票件追蹤、開票秘密性維持等技術性問題，僅以參考國外經驗帶過。

四、結語

投票自由、選舉公正、反映民意真實性，是民主自由政治的根本，國民黨現行提案的不在籍投票，明顯未能兼顧這三個原則，不在籍投票需要許多防弊配套，尤其當民主國家選舉普遍遭受外來勢力介入影響時，台灣更應謹慎。可先從全國性公投領域採行移轉投票制度，當在對事投票上運作成熟後，再逐步推向對人的投票上，才能確保投票民眾的權益。（作者是律師）

