自由廣場》成本風險與所得效益須符合比例 不在籍投票制度的風險與省思

◎ 傅馨儀

台灣立法院在野黨團近日提出全國性跨戶籍地不在籍投票修法草案，主張可減少選民返鄉投票的交通時間與成本。然而，若僅以降低交通費用為主要目的，卻忽略「選務管理」與「選舉公正性」所面臨的挑戰，貿然推行恐適得其反，甚至引發「投票與計票爭議」的司法訴訟，造成社會分裂，後果不容小覷。

維護選舉公平制度與個資安全

台灣民主化雖已逾數十年，但每逢選舉仍有賄選、投票開票爭議等疑慮。筆者身為法律從業人員，觀察歷次選舉期間，屢見選舉投票爭議的司法案件。現行以戶籍地為基礎的實體投票制度，設有四道防線：一、以戶籍資訊核實選民身分；二、公平領票與蓋章程序；三、秘密圈選保障投票自由；四、開票票數公開監督。這四道防線是防止舞弊的核心機制。若未能確保其運作而倉促推行跨戶籍不在籍投票，勢必對民主選舉的公正性構成嚴重挑戰。

此外，跨戶籍不在籍投票須投入龐大選務人力暨經費。若要讓各地選務人員能即時勾稽選民資訊，政府勢必須建立高安全性的個資系統與身分驗證機制，並強化資安防護。若實際因地理因素無法返鄉投票者僅屬少數，卻讓多數能在戶籍地投票的選民承擔個資跨區傳輸的風險，顯然成本與效益不成比例。更值得注意的是，台灣政治文化多元而敏感，選舉過程稍有瑕疵，往往足以引發社會動盪。任何制度革新都必須審慎評估，避免動搖民眾對選舉公信力的信任。

依我國民法規定，人民僅有一個住所，但可有多處居所。現行「在籍投票」以戶籍地住所為準據，使選務機關能正確核實選民身分，確保「一人一票」原則。倘若允許選民於任意地點投票，除須事前先確認每位選民的投票地點外，亦須防範臨時變更、冒名投票與重複投票等問題，勢將增加選務負擔與舞弊風險。

不在籍投票的歷史借鏡與制度省思

不在籍投票形式多樣，如電子投票、通訊投票與跨戶籍投票等。一旦開放此制度，潛在風險不可小覷。歷史上，美國十九世紀末至二十世紀初的紐約「坦慕尼協會」（Tammany Hall）就利用郵寄投票進行賄選與幽靈選票操作，嚴重破壞選舉公正性。這些歷史事件具體警示，一旦投票脫離實體戶籍地可供查核的場域，舞弊與爭議往往隨之而生。

不在籍投票的倡議者強調投票「便利性」，但投票便利的代價，可能是選務成本激增、身分查核困難與個資外洩風險。若僅為了少數無法返鄉投票的選舉方便而引入高風險制度，無異於以效率之名犧牲公平選舉制度的民主根本。

因此，台灣當前不宜倉促推動全國性跨戶籍地不在籍投票。應先強化現行選舉監督機制，培養成熟的民主文化，再審慎評估制度創新之可行性。民主制度既珍貴且脆弱，唯有穩健改革，方能確保制度能夠長久且穩定落實。

（作者是執業律師 法學博士後期課程）

