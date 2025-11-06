自由電子報
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》年金改革的兩難

2025/11/06 05:30

年金改革是「核彈級」的工程，歷任總統都有觸及。（資料照）年金改革是「核彈級」的工程，歷任總統都有觸及。（資料照）

記者陳杉榮

國民黨立委反對年金改革，主張停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」昨天在朝野爭議中送出委員會，這項攸關退撫基金提前破產與「世代正義」的法案，勢必再掀起波濤。行政院和考試院支持年改的態度都很堅定，國民黨為了鞏固公教選票，準備「橫柴入灶」的意志也不容忽視，民進黨除了痛斥民眾黨黃國昌昨是今非之外，也應做好執政的宏觀考量，千萬不要到頭來又重蹈「普發一萬元」裡外不是人的覆轍。

年金改革是「核彈級」的工程，歷任總統都有觸及。一九九五年李登輝任內廢除「恩給制」，改採共同提撥的「儲金制」，是結構性改變。陳水扁任內很少碰年金，只有些微調降。馬英九任內，考試院長關中提出具有改革色彩的年改方案，可惜阻力過大，胎死腹中。蔡英文任內通過年改，是一項偉大的工程，她遭辱受罵，民進黨則在二〇一八年地方選舉付出慘痛代價。

蔡英文的年改獲得年輕世代的支持，現職的軍公教人員有人支持有人反對，退休軍公教幾乎是一面倒反對，並且採取激烈的抗爭。演變到後來，部分退休軍公教變成了「反台灣」的一群人，他們一邊領台灣的退休金，一邊咒罵台灣政府。具有論述能力的退休族群，甚至成了中共「偉大復興」幌子的附和者，最近他們驅逐了國民黨的「中華民國派」，選出親中的鄭麗文當黨主席。

國民黨為了下次選舉，主張停砍年金；過去支持年改的黃國昌，為了政治利益，再次背叛原來的自己，淪為傅崐萁的附庸。雖然考試院和行政院一再警示年金破產的黑洞非常嚴重，民眾黨還是堅持己見，還痛罵民進黨不要再以錯誤資訊製造世代、族群對立。在立法院審查法案的過程，藍白又站在一起。

鄭麗文現階段，在黨內會稍作周旋，尋求化解趙少康等戰鬥藍的反彈，對於民進黨必然採取強硬態度，才能對紅統仇綠的深藍瘋藍支持者有所交代，停砍年金不會縮手。黃國昌為了他的政治前途，甚至覬覦未來的「文昌配」能有眉目，除了力挺鄭麗文，沒有其他選擇。如果綠營支持者對於年改有過激的批判言論，藍白將會擴大渲染，再次喚起退休公教人員對民進黨的仇視。

年金改革不是鐵板一塊，民進黨的領導人也說過「年改微調」是可以研議的方向，執政者立場要堅定，手腕要圓融，沒必要把精神全部花在黃國昌身上。「普發一萬元」是一個前車之鑑，如何尋求年改微調的最大公約數，而不是任由藍白暴力多數輾壓而過，是對民進黨的又一個考驗。

