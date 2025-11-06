自由電子報
社論》台灣就是台灣 別扯中國台灣

2025/11/06 05:30

川習會後，川普返美接受專訪時指出，習近平絕不會在他任內對台灣採取任何行動。（美聯社檔案照）川習會後，川普返美接受專訪時指出，習近平絕不會在他任內對台灣採取任何行動。（美聯社檔案照）

APEC會前，川普、習近平會面，確定兩國已有之貿易協議框架。不過，雙方會面時間大幅縮短，習近平拿著小抄照本宣科，結束後川普立馬返國主持白宮萬聖節活動。在空軍一號返美途中，川普回答媒體提問時說：「沒有提到台灣，也沒有被討論。」川普返美後，接受「六〇分鐘」節目專訪時重申：習近平和他的官員曾公開聲明，絕不會在川普總統任內對台灣採取任何行動。川普老神在在，應該有他的理由。而從旁觀者看來，難免產生另外一問：中共權力體制內，習近平是否已經被剝奪涉及台海問題的話語權？

在此之前，傳聞習近平要求川普，表態反對台灣獨立，兩岸的中國人也藉此發起新一輪的疑美論認知戰。然而，前往亞洲之前，川普明言「台灣就是台灣」。更早，AIT、國務院重提「台灣地位未定論」。這一回合川習會，北京方面可能也認為不必自討沒趣了。再看看更大的背景，當前中國經濟、民生、產業、就業走到懸崖峭壁，加上中共權力／利益集團的內部矛盾，一黨專政續命都自顧不暇了。APEC期間，海南又爆發警民衝突事件。在這種情況下，對外的祖國完全統一、中華民族偉大復興、東升西降大國崛起、一帶一路撒幣外交等，不得不讓位給內部維穩。反美反西方，反獨反分裂，口號固然繼續喊，緩和中美關係，讓經濟喘一口氣，才是硬道理。

九三閱兵，習近平宣示：加速建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻。十月底，四中全會，審議並通過中共中央軍委會關於何衛東、苗華等九上將嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的開除黨籍處分。攻台將領團滅，二〇二七年的時間表，似乎比兩年更遙遠了。北京的台海政策，現在誰擁有最大話語權，似乎需要時間觀察。但也要注意，果真有所調整，那是戰略性的或戰術性的變化？最近，川普多次談及：「希望他們（中國）不會這麼做（犯台），這麼做對他們可能會非常危險」，「如果那件事真的發生，你就會知道結果，而他（習近平）也知道答案是什麼。」難道川普嗅出，在北京高層詭譎氣氛中，仍不能排除鋌而走險？

「後四中」，習近平首次出訪韓國，出席APEC。他的健康狀況，如果傳聞屬實，則每次出訪都是一次風險，個人的、中共的、中國的。「後四中」，有謂黨、政、軍原來的「三位一體」，一年多來走向「三權分立」，倘若這是新的權力圖像，則習近平仍對什麼領域擁有權力，外界必須清楚判別，否則誤會事小，誤判事大。例如，台海之戰爭與和平，川習會一字不題，究是故弄玄虛？還是已分權他人？以及，誰是新的台海問題最高決策者？不論如何，川習會前夕，北京又是「和平統一後將尊重台灣社會制度」，又是「絕不放棄對台使用武力」，美國及其盟友顯然把重點劃在用武那一句。

首次川普、高市早苗會面，雙方再次確認台海和平與穩定的重要性。高習會談，高市也對習近平強調此意。高市，還二度主動發布與「台灣總統府資政」林信義的同框照。APEC之後沒幾天，赫格塞斯抵達韓國訪問，根據路透報導，美國官員已釋出訊號，計畫讓駐韓美軍的角色更具彈性，例如「保衛台灣」（李在明抱持保留態度）。先前，路透也報導：美軍正將部隊與反艦飛彈，部署至距離台灣不到一百四十五公里的菲律賓最北端前哨巴丹群島，一旦北京對台動武，便封鎖巴士海峽，拒止中國軍艦進入太平洋。小馬可仕以行動證明：中國與台灣爆發衝突，菲國無法置身事外。

習近平的新時代，台灣被北京定義為核心利益的核心。與此同時，它與台灣的同路人加緊發動疑美論認知戰：台灣並非美國至關重要的國安利益，因此華府可以、可能棄台。假使，對中國是核心利益的核心，對美國國安利益不關緊要，果真如此這筆交易早就成交了，怎麼會從尼克森到現在都談不攏？答案越來越明顯：台灣是美國及其盟友之必要，平時戰略模糊，戰時戰略清晰，不容落入戰略對手。然而，仍有一個缺口必須小心：反對以武力片面改變台海現狀，卻無從反對北京和平統戰滲透台灣。這是台灣的陷阱，卻是中國的機會之窗。有人會怪，川普何不明白表態，做人做到頭？川普可能會反問：展現獨立意志、自衞決心、維護民主、認同台灣，不是台灣主人翁自己起碼的責任嗎？

