社論》「我是中國人」的「中國國民」黨

這次國民黨主席改選，該黨內部自爆有中國介選跡象，呼籲政府進行國安調查。而新當選主席，也果真毫不掩飾地靠向中國。二〇二八目標，國民黨要「一黨完全執政」。換言之，國共想怎樣就怎樣，民進黨、民眾黨都管不著。國民黨的新動向，相當符合北京的期待，於是新華社拋出「愛國者治台、高度自治，廣大台灣同胞可以真正當家做主」之說，其樂觀、激進比起二〇一八韓流大勝後習近平提出的「一國兩制台灣方案」有過之而無不及。國民黨內，想選舉的，不想選舉的，想的不一樣。鄭麗文藍袍加身，各地諸侯出席狀況欠佳，侯友宜、張善政、盧秀燕各忙各的，現場有出現蔣萬安，沒看見郝龍斌。但鄭主席也有一個底氣，中國官媒央視、中新社都到全代會現場採訪了，比起「辣個女人」，「老藍男」不是北京的菜了，「我是中國人」的「中國國民」黨，才合新時代中南海的胃口。

莎士比亞有一名句，有人漢譯成：「是活著，還是死去，我的問題就在這兒。」鄭主席，送給同志們的禮物，很像此一名句。她要讓國民黨從羊群變成獅群，但她本人比較像戰狼，羊群跟著戰狼衝鋒陷陣，死路一條。所謂的「草原上王者」，聽在柯文哲、黃國昌耳裡，會不會產生國民黨一黨完全執政，民眾黨寸草不生的聯想？過去，朱立倫自稱「正常倫」，雖然他本人沒有達到這種理想境界，但至少他仍企圖經營國民黨的選舉成績。朱去鄭來，正常人不再是新主席的志向，國民黨同志要向共產黨看齊，學習新時代的價值觀、世界觀與人生觀。

伶牙俐齒不輸柱柱姐，麗麗姐被指獲北京助選，北京則對她滿懷希望，也許，還有更多不為人知的秘辛。她的所思所想，可能有異於蹲點耕耘選區、挺住藍營板塊的同志。那些打工仔，只是工具人，他們選舉得來的行政首長、民代席位，一一成為高層私通共產黨的籌碼。每個選區的選民，不妨仔細比較研究：當地選區國民黨候選人的政見，以及國民黨黨中央的路線、政策，之間存在著多麼大的鴻溝。所有的選民不妨冷靜想想：自己在地方投票支持國民黨候選人，難道是為了支持國民黨中央的另一套主張？國民黨，中央地方二元論，民進黨，中央地方論述一致，台灣的民主存有外人難以理解的特色。

政黨輪替，轉型正義，國民黨在威權時代的優勢逐漸消失。不過，餓死的駱駝依舊比馬大。國民黨中央，還是掌握同志需要的提名、資源、動員、鐵票，甚至還能居中協調境外勢力暗助。黨中央代理人角色，憑藉的是表忠獲得北京信任。至於選舉被介入的情形，這次黨主席選舉可能只是冰山一角。二〇二四總統大選，侯友宜備受折騰，背後應該有不少戲。今年二月，橋頭地檢署起訴書稱，二〇二四大選，中國曾透過張顯耀介選，促使國民黨撤換已獲提名的侯友宜，改由「郭柯配」代表參選。如果中國介選屬實，二〇二四沒有得逞的事，難保在哪個時間堂堂上演。一旦得以民主對付台灣，所謂經由民主選舉的普廷不是獨裁者，就不是笑話而是事實了。

話說回來，不想選舉的，未來有幸被欽定為「愛國者」，為一黨專政「愛國者治台」，乃至榮膺全國人大代表、政協委員、副委員長、副主席等，從此便可以在紅色江山終生榮華嗎？那可不一定，風險相當大。十餘年來，習近平以反貪腐之名，清洗江澤民、胡錦濤人馬，終而連自己不次拔擢的高幹、將領也在劫難逃。反觀香港的「愛國者治港」，北京下令立法會年輕化，七十歲以上議員一個不留，恐怕只是連續劇的開頭而已。有人或許仍感樂觀，台灣被統之後的「愛國者」，賺飽退休余願足矣。

可惜，共產黨想的跟你不一樣，隨時可以把你抓出來反貪腐。移民、逃亡國外的，也有獵狐行動伺候。因為，你歪哥來的財富，本來應該是他們的。試想，馬太鞍溪堰塞湖釀災，如果發生於祖國完全統一，為了平息廣大民怒，花蓮王、后恐將淪為祭品，哪能像現在這麼囂張！即使從「台獨」蛻變到「我是中國人」，也難保不會重蹈謝雪紅在反右、文革的噩運。想選舉的同志，趕快喚醒不想選舉的同志吧！

