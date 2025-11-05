自由廣場》多管齊下，防販賣清潔隊職缺弊案再生

◎ 王昱培

屏東縣竹田鄉長日前因涉販賣清潔隊員職務牟利遭判刑，事實上，近年來地方鄉鎮市販賣清潔隊職務涉貪案層出不窮，突顯相關防弊機制亟待改善，以防杜類案再發生，茲建議如下。

節制民選地方行政首長人事進用權：隸屬地方鄉鎮市公所的清潔隊，適用勞基法，人員進用取決於鄉鎮市民選首長，致民選地方行政首長易將此類職缺當成販官牟利工具，利用鄉鎮市公所辦理清潔隊員甄選之機，向有意應徵者或應徵者親友收取賄賂。有鑑於此，類此職缺不宜再由地方鄉鎮市公所獨自甄選，而應由其上級機關縣市政府辦理統一招考，出題方式、錄取標準等事項比照國家考試，並將清潔隊員徵才資訊比照「公務人員」職缺訊息登載於人事行政總處事求人機關徵才系統，強化清潔隊員職缺甄選機制的公開、透明、公正及公平，有效限縮民選地方行政首長上下其手的空間。

加強民選地方行政首長法紀觀念：監督地方自治的內政部應規定民選地方行政首長於當選後至宣誓就職前，應接受一定時數的法紀教育課程，每年並應參加相關在職訓練，俾使渠等熟稔公務員廉政倫理規範、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法及貪污治罪條例等攸關公權力執行之法令規範，避免因法紀觀念不足而誤蹈法網。

深化民眾反貪意識：類此弊案涉案人除民選地方行政首長外，還有行賄以謀求職缺之民眾，因此縣市政府應加強向民眾辦理反貪與法紀觀念宣導，透過演講、宣導活動及短影音等多元方式，深化民眾反貪守法意識，及鼓勵抵制及檢舉類此循私牟利行為，締造地方清廉治理風氣。

（作者是文字工作者）

