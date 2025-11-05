自由電子報
自由廣場》鄭麗文的紅衛兵式狂熱

2025/11/05 05:30

◎ 木鐸

國民黨主席鄭麗文「台灣是中國一部分、中共圍台軍演是保護台灣、要讓台灣人都自豪是中國人、普廷不是獨裁者」等一系列的主張，透過十一月一日「紅衛兵狂熱式」的就職演說，令筆者想起兩名紅衛兵，宋彬彬與張紅兵。

宋彬彬是中共開國元勳宋任窮的女兒。文革初起，她擔任北京師大女附中紅衛兵的頭目，她最兇狠的事蹟是，一九六六年八月五日，率眾把校長卞仲耘批鬥致死；最高光的時刻是一九六六年八月十八日，代表紅衛兵在天安門為毛澤東戴上紅衛兵的臂章。文革結束，她移民美國，改名宋岩，並入籍美國。二〇一四年一月十二日，宋彬彬一行到北京師大女附中向卞仲耘的半身銅像致歉，但被卞仲耘九十高齡的丈夫王晶垚拒絕。

張紅兵是現任律師，文革期間，時年十七歲的張紅兵與家人晚餐時，母親方忠謀對毛澤東頗有微詞。當晚，張紅兵漏夜向村裡的「革命委員會」舉報母親的反動言論，導致母親被以「反革命」的罪名槍斃，埋屍荒郊。二〇一一年九月起，他向安徽固鎮縣相關部門申請，要為母親平反，但都徒勞。北京《新京報》隨後以「一位紅衛兵的懺悔」為題報導此事。

紅衛兵是當年陰謀家毛澤東裹脅地痞官僚，利用心智不成熟的猖狂少年鬥倒革命老同志的歷史悲劇，上述兩位紅衛兵故事的曝光代表中國社會對狂熱紅衛兵的省思。

中國對於鄭麗文的紅衛兵式狂熱如何看待，中共「中央廣播電視總台」旗下《中華網》九月十五日「鄭麗文曾高喊台獨：現在只想騎牆」的文章，給出答案。文章指出，「她所有的言論和行動，出發點只有一個：如何讓自己的政治利益最大化。所謂的『百年和平基業』，聽起來宏大，其實只是用來包裝這顆投機內心的精美糖紙。」直言之，鄭麗文就是投機份子。

中國民間順口溜「龍生龍，鳳生鳳，老鼠生的兒子會打洞」點出，在講究「根正苗紅」的中共價值體系，鄭麗文不可能被中共信任。狂熱的鄭麗文罔顧共產黨虐殺國民黨的慘痛經驗，竟如初戀少女狂戀渣男，套句中共民間的俏皮話就是「共爹虐我千百遍，我待共爹如初戀」，鄭麗文可能以為自己會是浴火鳳凰，但現實卻可能淪為烤鴨，讓我們繼續看下去。

（作者從商）

