自由廣場》﹙林保華專欄﹚川習會後，習天子的新動作

十月三十一日中國駐美大使館在X刊出數張由中國「吉林一號」拍攝的台灣衛星照，包括日月潭、阿里山、台北市、新竹科學園區及鵝鑾鼻半島等，還聲稱從「吉林一號」的視角來看，「中國台灣省」每寸土地都生氣勃勃，「都是中國的」（包括竹科所有高科技企業）。中國駐美大使館還將此推文置頂。

台灣是民主國家，人民享有各種自由，自然是每寸土地生氣勃勃。哪像中國現在又是躺平、又是內捲，習近平無計可施。所以台灣並非「中國台灣省」。

請繼續往下閱讀...

拿出一張地圖，指著地圖說「都是中國的」，讓人想起周天子的「普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣。」這般中華文化沿襲，現今就由習天子繼承周天子了。難怪中國的統治者都是中華帝國的天子。其他國家能接受這樣的「天子」嗎？

十月三十一日，川習會的第二天PO這張圖，自是中國對川習會的反射，由駐美使館出手就是針對美國。「台灣就是台灣」川普先說了，所以習近平在川習會似未觸及台灣，以防自討沒趣。但這張圖說明一切。川普說習近平向他保證，這話以前他也說過，但搞不清習是何時說的，將來如何對質？這只是川普把台灣推在一邊的口術，他的主要目標還是經濟。明年的期中選舉，他需要一張成績單，包括可能訪問北京。

同樣的，習近平更需要川習會，內容是次要問題。十月下旬，川普對川習會一會兒說會成功，一會兒說不會，習近平急得要死。中國外交部發言人郭嘉昆十月二十二日強調，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切的溝通和交往」。這道出了習近平的心情。

為何習近平需要川習會？他需要這個形式給國人看。因為中國經濟在和美國友好時向上發展，和美國關係惡劣時向下墜落，反習力量批評習近平無能，把對美關係搞壞了，因此他需要川習會表示他有與美國合作的能力。為此不惜免掉美國所不滿的李成鋼的談判代表兼職。至於稀土、黃豆、芬太尼等問題對他不重要，那是隨時可以修改的政策。只要有川習會的形式，堵住政敵的嘴巴，他仍可以堅持反對美帝的一貫立場。

從二十屆四中全會審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，實際上是十年規劃，處處針對美國而要趕超美國。二〇三五年要基本實現社會主義現代化重要標誌性指標，就是人均GDP達到中等發達國家水平。然而習近平提不出每年大約成長多少，只是可以任意解釋的「合理」水平。

習天子體現了毛皇帝「超英趕美」的雄心壯志。然而如果無法解決通縮、內捲、外交孤立等問題，最後不就是泡湯？而美國對中國是美國安全最大威脅的警覺，看來不會再回到熊貓時代了。

（作者林保華是資深時事評論員）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法