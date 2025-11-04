自由電子報
自由廣場》推動下水道污泥與廚餘共消化

2025/11/04 05:30

◎ 陳文卿

為了非洲豬瘟疫情，從中央到地方的農業、環保機關，都忙得人仰馬翻。可是有一個理應可發揮最重要功能的單位－－下水道機關似被忽略了。

廚餘是民生廢棄物。歐盟、美國等，下水道普及的國家，有一個普遍的作法，是將廚餘絞碎後，沖到污水下水道系統，最後由下水道污水處理廠處理。

早期國內的下水道普及率不高，廚餘若由廚房流理台直接倒入，管路沒多久就堵塞住了。更何況國人的廚餘所含的油脂往往很高，堵塞問題嚴重。因此廚餘回收其實是從源頭減輕污水下水道系統的負荷。現在回收後的廚餘之去化出了問題，下水道機關應協助環保單位紓解困境。

七年前，中國首爆非洲豬瘟疫情時，政院在當時核定的「污水下水道第六期建設計畫」（二〇二一年至二〇二六年）中，曾有一個「公共污水處理廠因應防疫協助處理廚餘應急方案」，於既有的汙水處理廠中，設置廚餘專用之厭氧消化槽，及利用既有的污泥消化系統投入廚餘進行共消化。很遺憾的，實際推動進度遲緩。以致大家現在只想到請既有的各處理設施（堆肥場、黑水虻等），增加處理量，或規劃設置大型廚餘蒸煮中心等，但仍緩不濟急。而廚餘焚化、掩埋等僅可作為救急方案，仍非長久之計。

據了解全國各地方下水道污水處理廠之污泥消化系統，約有逾三成的餘裕容量，容納現在無處可去的廚餘量，綽綽有餘。從廚餘與下水道污泥的性質來看，混合在一起可具有生物發酵的緩衝功能、提高生物分解效率、增加沼氣綠能產生量等，且不需增加太多的設備。因此，將廚餘投入既有的下水道處理系統作共消化，是立即可做的，工程技術毫無困難，且可去化量大，應是最有效的方案。

（作者為環保服務業）

