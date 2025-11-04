自由廣場》對抗中國滲透 明察秋毫也要見輿薪

◎ 林逸民

過去蔡英文前總統時代完全執政，卻因為有其他政策優先，八年來不論是立法還是行政未能對中國鋪天蓋地的滲透做出全面性的防範與打擊，許多措施，賴清德總統時才積極處理。

包括對於中國籍配偶取得居留權卻從事統戰工作者，廢止其定居許可；對於已經取得台灣籍的中國人士，以及台灣藝人到中國去成為中國喉舌者，也鐵腕取消其台灣身分證，大快人心，也是亡羊補牢。

國際上如今對中國的滲透已經全面警覺，國際友人與智庫殷殷警告台灣必須清除盤根錯節的中國滲透勢力。取消危害台灣國家安全者的台灣身分證是必要、最基本的一步，但不止於此。

近來傳出金控公司國票金控民股大股東中兩派勢力再度交鋒，國票金控持股比例最大的其實是泛公股，總持股約為十八％，民股中，耐斯集團總持股約十％、旺旺集團不到十％，台鋼集團約五％。泛公股影響經營權之爭的勝負甚大。盛傳兩派勢力早已窮盡政治遊說影響力，爭取公股的支持。

民股彼此競爭的兩大派系中，有一方是人盡皆知與中國關係密切，經常成為中國喉舌的旺旺集團下的諾威斯、人旺。金控公司若遭親中勢力掌握，成為配合中國統戰工作甚至情報作戰調度資金的管道，其危險非同小可，比起掌握媒體更加可怕，必須嚴加提防。

耐斯集團是嘉義的代表性企業，台鋼集團旗下各企業遍布全台，以高雄為中心，近年來積極投資台灣運動產業，於台南與高雄有棒球隊、籃球隊、足球隊、排球隊，也於二〇二三年資助余陳月瑛所創辦的高苑工專（後改名為台鋼科技大學）。兩大集團剛好是投資經營南部的代表性企業集團。台灣過去數十年來經濟發展政策長年重北輕南，如今希望南北平衡，鼓勵投資南部的企業。

耐斯集團、台鋼集團，過去在國內政治上都曾支持過在野政黨，但政府施政非以一黨之私，民主社會政黨若在民主規則下競爭，要支持哪個政黨都是民間的自由，政府不需也不應過問，唯獨絕對要提防的，是對台灣有威脅的境外勢力。若放任讓代表親中的勢力勝出，恐將引起非常不好的效應，甚至會衝擊即將來臨的地方選舉。

公股在相關決定上，外顧國家安全，內顧南北平衡，相信是最有政治智慧的選擇。（作者為總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

