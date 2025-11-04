自由廣場》從韓國大選經驗 看不在籍投票的危機

◎ 楊智強

近來，藍白強推不在籍投票修法，引發諸多疑慮。不在籍投票制度若未能嚴密設計與防範，可能成為中共及外部勢力滲透我國民主的突破口，造成政治操弄和民主倒退的嚴重後果。

以南韓總統大選為借鏡，情報機構揭露，由兩家中國公關公司操控的「假新聞網站」在選前悄然運作，偽裝成卅八個韓文新聞網站，散布親中、反美與分化性言論。這些網站以韓文撰寫、酷似地方媒體，甚至盜用合法內容，意圖在輿論場中混淆真偽、左右民意。南韓國情院指出，這些網站背後的伺服器多設於境外，操作手法與中共一貫的「認知作戰」極為相似。歐美智庫指出，中共長期透過假新聞與資訊戰滲透他國輿論，韓國大選已成新一波「跨國訊息干預的實驗場」。

剛落幕的中國國民黨主席選舉，兩位候選人皆指控對岸介入，諸多事實皆已警示台灣社會，當假新聞以在地語言包裝滲透選舉議題，戰線早已越過邊境。前述兩個選舉經驗提醒，若推動不在籍投票與電子化投票制度，必須同步建立「資訊防衛機制」，否則自由民主的選舉制度，勢必成為外部勢力滲透的捷徑。

藍白強推不在籍投票，實乃為中共介選大開方便之門！移轉投票、指定場所易遭假證件滲透，若複製FBI曾指控中共干預二〇二〇美總統選舉，製造大量假駕照，操控中國僑民投票的伎倆，恐導致選務漏洞百出而混亂，落入中共藉機醜化台灣民主的說帖，進而扭曲台灣民主，釀成香港式悲劇。

台灣身處地緣政治前線，選舉安全更是國安的延伸。呼籲立院諸公應以民主原則為最優先，寧可穩健規劃，絕不為追求表面便利而輕率立法！

（作者為社會科教師）

