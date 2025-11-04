自由廣場》鄭麗文的表演 馬英九的眼淚！

◎ 林志翰

在國民黨的權力殿堂上，新主席鄭麗文聲嘶力竭，許諾要將國民黨從溫馴的「羊群」改造成兇猛的「獅群」，要成為「台灣王者」，更要建立「新的民主秩序」。

台下的前總統馬英九潸然淚下，頻頻拭淚。馬英九的眼淚，是感動的淚，還是感嘆的淚？或是爐火純青的政治騙術淚水？

首先，鄭麗文宣示黨員要代表「台灣精神」，馬英九彷彿聽見了自己當年「燒成灰都是台灣人」的言論。然而，這位高喊「台灣精神」的黨主席，卻說「讓台灣人自豪地說我是中國人」…，效忠北京的政治信條，言猶在耳。

馬英九的眼淚，是在為將「統戰」內核包上「台灣」糖衣的技藝，找到更膽大、更奔放的繼承者而欣慰。他當年走在「不統、不獨」的鋼索上，而鄭則是在這條鋼索上跳起了華麗卻虛假的探戈。

其次，鄭麗文承諾要在台灣「最危險」的時候，與人民站在一起。台灣最危險的時刻無非是面對來自對岸的武力威脅，然而，鄭麗文長期以來大力反對強化國防。她不僅主張「應減少國防支出」，更表示國防預算達到GDP五％是「萬萬不可接受」。她將強化國防、延長兵役的必要之舉，抹黑成「讓年輕人成為砲灰」。

馬的眼淚，是在感嘆，有人能將「放棄抵抗」說得如此「充滿道義」，將解除武裝的言論包裝成「愛護青年」的糖衣。

最後，鄭麗文的藍圖中要打造「新的民主秩序」。然而，她對「民主」的理解卻與普世價值有著巨大落差。當全球民主國家譴責普廷發動侵略戰爭時，鄭麗文卻說出，「普廷不是獨裁」。她所嚮往的「新秩序」，究竟是台灣人民期盼的自由民主，還是威權者定義下的「穩定」。

馬的眼淚，是為鄭完美繼承並「升級」了國民黨那套「口號本土化、路線中國化」的策略而流淚。馬看到了一個比自己更懂得如何包裝「九二共識」、更能言善道地推銷「投降和平」的接班人，風光站上了舞台。

（作者為國中教師）

