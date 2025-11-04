自由廣場》向獨裁者獻媚 是對自由世界的背叛

◎ 郭索

國民黨新主席鄭麗文用一場訪問徹底暴露她對國際秩序的錯誤認知，並重創台灣在民主陣營的形象。她第一時間回電致謝習近平的賀電，宣稱「兩岸有共同政治基礎」，更在受訪時語出驚人表示「普廷不是獨裁者」，對於俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭行為輕描淡寫。這是一個政黨領袖價值體系的錯亂，更是對自由世界的背叛。

普廷政權修改憲法、刺殺異己、打壓言論、全面入侵他國主權領土，其獨裁本質與極權手段早為國際人權組織與聯合國定罪。然而鄭麗文卻聲稱他「並非獨裁者」，還怪罪西方對俄「太過敵對」。她的言論與中共對國際輿論的扭曲一致，與民主價值背道而馳，等同站上了中俄聯合威權戰線的發言台。

這樣的發言引發歐洲多國駐台代表與學者的強烈關切，至少有三國駐台官員私下向我國表達「震驚」與「不安」，直指若在野最大黨的主席竟對俄國行徑無明確立場，那麼未來無法確保台灣的民主選擇是否穩固。在這場民主對抗威權的全球對決中，鄭麗文的發言形同變相為普習的暴行背書，嚴重損害國際對台灣民主深化的信任。

曾任立委的資深從政經驗，鄭麗文應深知言論對外交與戰略布局的影響。這不是一時失言，而是其一貫親中、反美、反民主立場的自然流露。她過去就曾為「九二共識」背書，如今再為普廷開脫，讓台灣社會重新警覺到國民黨是否早已無法回歸主流民意，甚至已被北京滲透話語主導。

而這樣的言論更不會止步於一場風波，而是逐步成為國民黨的外交路線試探。如果黨內未能立即切割或更正，沉默就是默認，未來將進一步把整個黨拖入深淵，不僅與美日歐漸行漸遠，更可能在戰略上成為台灣安全上的不定時炸彈。民主社會可以包容多元觀點，但不能容忍明目張膽地為侵略者與獨裁者美化立場。

國民黨若還有一絲自救能力，就應立即嚴正釐清立場，否則，鄭麗文獨特的「獨裁論」，不只是個人謬語，更是國民黨在國際社會上「團滅」的序曲。對於一個還妄想執政的政黨而言，這樣的路線，將斷送的不只是自己的命運，而是台灣全體的國際信賴。

（作者為自由評論者）

