自由廣場》經濟實力說話 APEC「看見台灣」

◎ 楊聰榮

今年APEC領袖峰會於南韓慶州舉行，台灣領袖代表林信義進場時，官方轉播畫面首次以「Taiwan」名稱搭配中華民國國旗呈現，並以「主要經濟夥伴」及「晶片領域競爭者」形容台灣，並附上人口二三三〇萬與GDP八〇五〇億美元等數據。不僅是形式上的突破，更是對台灣經濟實力與科技地位的明確肯定。主辦國韓國以專業經濟角度呈現，反映出亞太國家在面對供應鏈重組與地緣風險時，對台灣角色的務實認知。

一九九一年，我以「Chinese Taipei」名義加入APEC以來，受限於中國的一中原則，歷屆峰會中，我方代表雖能出席，但名稱、旗幟與文件用語均被壓縮於模糊空間。此次官方轉播畫面中標註「Taiwan」與國旗，意義遠超外交禮儀。這不是政治讓步，而是經濟實力驅動的現實轉向。台灣在全球晶圓代工市佔超過六十％，半導體產業更是全球供應鏈不可或缺的核心。韓國三星與SK海力士等企業高度依賴台灣的產業網絡，讓韓國得在國際場合中展現對台灣的尊重與合作姿態。

林信義進場時，身著深藍西裝與紫紅領帶，與韓國總統李在明握手寒暄。轉播畫面中的經濟數據與明確定位，標誌著APEC在視覺語言上的歷史性突破。這場外交影像不僅「看見台灣」，也彰顯出以產業為核心的軟實力。國內報導指出，這次「現場突破」不僅代表主辦方的開放態度，更展現台灣科技影響力已足以改變國際媒體敘事。當全球正面臨AI晶片與能源晶片雙重戰略競爭，台灣的角色從被動參與者轉為制度重組中的關鍵推手。

美日與歐洲輿論普遍視此為亞太國家對台灣地位的再評價。美國財長貝森特代表出席，中國主席習近平壓軸進場，兩方無互動，卻成強烈對比。中國官媒低調重申一中原則，韓媒則讚主辦方「專業中立」。在供應鏈安全成為全球議題時，台韓在晶片合作上的互賴，使這場象徵性突破更具戰略深度。台灣不再只是地緣政治的觀察者，而是區域經濟的穩定支柱。

對台而言，這是主權象徵、國際認同與產業競爭力的交會時刻。林信義的發言聚焦AI人本發展與產業共享，成功透過媒體畫面傳達台灣的韌性與貢獻。APEC的突破將激勵國內社會重新理解外交與經濟之間的互動，未來可借鏡以產業實力作為外交槓桿，爭取多邊參與空間，如推動CPTPP或深化美台貿易協定。台灣需持續以低調務實的方式維持勢頭，防範中國可能的反制。

總之，慶州峰會的影像突破不僅是一場外交事件，更是台灣經濟實力跨越名稱枷鎖的見證，象徵台灣已成為亞太合作不可或缺的夥伴與競爭者。

（作者為中台灣教授協會理事長，任教於台師大）

