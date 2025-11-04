自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》因應「川習會」之後的形勢

2025/11/04 05:30

川習兩人六年來首次面對面會談，仍給人匆匆過場形象。（路透檔案照）川習兩人六年來首次面對面會談，仍給人匆匆過場形象。（路透檔案照）

十月最後一星期，堪稱「國際外交週」：以馬來西亞吉隆坡的東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會為始，南韓慶州亞太經合組織（APEC）領袖非正式會議繼之；期間美國總統川普短暫參與，場外與中國國家主席習近平有「川習會」，並訪問日本與南韓，各方矚目。我國雖只參與APEC慶州峰會，林信義以台灣領袖代表身份與日本新首相高市早苗會談，「川習會」或有的台灣議題，一時都受國人關注。

林信義是第三次以領袖代表身份出席APEC領袖峰會，對APEC運作及相關議題瞭解深入並掌握。這次最引人注目的，是他與高市首相以日語直接溝通，互動自然；且以高市重視日台關係，會後並於社群平台公開合照，以台灣總統府資政相稱，強調日台合作與台海和平。中國外交部對此暴跳如雷，強烈抗議，指違背「一中原則」，干涉內政，要求日方「反思糾錯」云云，老調重彈，徒增笑柄。

川習兩人十月三十日相會，事涉美中兩強之爭，台灣議題尤受關注。中國野心勃勃、川普「交易型外交」特質、台灣內部疑美論猖狂，都放大了其間的揣測與不安。事實上，美國國務卿魯比歐會前即已駁斥「以『放棄台灣』交換與中國經貿協議」傳言，「沒有人考慮過這種可能性」，且重申對台灣的支持；《華爾街日報》社論明言，川普應拒絕習近平出賣台灣的要求；川普也在「川習會」前，與高市首相會談強調對台海和平穩定的重視。儘管如此，台灣議題入列「川習會」之說，仍甚囂塵上，還有人散佈美國將從「不支持」改為「反對」台灣獨立讕言。

事實有如川普返美後所說，「甚至根本沒提到台灣議題」。一如以往，他不願就美國是否出兵防衛台灣明確表態，只重申「如果這件事情發生了，你會知道結果，習近平也知道答案是什麼。」「我不能洩露我的祕密，對方心裡有數。」顯然，「川習會」有意地避開這一敏感話題，專注和緩雙方的經貿戰。

即便如此，川習兩人六年來首次面對面會談，仍給人匆匆過場形象。川普會前猶威脅取消會談，並揚言啟動新一輪對中國加徵關稅。且據BBC報導，習近平會面前一天才正式確認行程，現身南韓，而「川習會」在釜山軍民兩用國際機場舉行，一方抵達、一方離開時，兩人短暫交會。會後川普離去時，即興俯身靠近、在習近平耳邊低語，習始終面無表情。

在此情境，「川習會」的結果並未出人意料之外。會談聚焦稀土出口、關稅政策、芬太尼走私等議題，對企業、市場及夾在兩強之間國家而言，即使是短暫的平靜，仍值得歡迎。不過，由於缺乏最終協議，目前的和緩狀態能持續多久，仍屬未知，美中競爭性關係的核心分歧並未解決。有人以「 帶有交易性質的休戰」、「管理一場分手的問題，讓損害最小化」形容，預示今後仍將齟齬不斷，雙方正為下一場經貿衝突做準備。

果然，由於中國不履行承諾的惡名昭彰，美國財政部長貝森特近日受訪指出，「事實證明他們有時不是可靠夥伴」，警告若中國走回頭路，繼續限制稀土出口，川普政府已準備以提高關稅反擊；「我們不想與中國脫鉤，但我們必須降低風險。」《華爾街日報》也報導，「川習會」後美國雖降低對中國關稅，中國適用的關稅仍高於越南、泰國等國，美國企業繼續把生產線移出中國。同時，因中國仍維持稀土出口審批制，美國正積極另尋稀土來源。

台灣對「川習會」的諸多反應，如實顯現了內部的分歧。事前有人散佈疑美論，預言川普可能為與中國達成經貿協議而以台灣利益為交換，台灣淪為籌碼，甚至乘機炒作「棄台論」。會談之後，台灣議題未入列，疑美論者繼續放話，指台灣未納入討論本身就是警訊，突出遭邊緣化風險。因而，不論台灣是否列入「川習會」議題，這些人都有聳人聽聞的話可說。

相形之下，曾任川普國家安全顧問的波頓(John Bolton)有中肯之言。他指出，台灣在「川習會」前的擔憂不無道理；儘管川普沒有讓步，但也未就對台灣的承諾明確表示支持。「川習會」未談台灣，但沉默不是金，不意味台灣已脫險，也不代表川普處理中國挑釁已有更明確想法，川普的公開發言反覆無常。從而，不應對中國侵略台灣的風險掉以輕心，威脅真實存在。

面對挑戰，強化安全韌性與經濟實力，爭取國際支持，是我國因應的基本之道。增加國防支出、厚植經濟科技、增益國際主動與能見度，都是現在進行式，須加緊進行。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書