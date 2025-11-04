社論》因應「川習會」之後的形勢

川習兩人六年來首次面對面會談，仍給人匆匆過場形象。（路透檔案照）

十月最後一星期，堪稱「國際外交週」：以馬來西亞吉隆坡的東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會為始，南韓慶州亞太經合組織（APEC）領袖非正式會議繼之；期間美國總統川普短暫參與，場外與中國國家主席習近平有「川習會」，並訪問日本與南韓，各方矚目。我國雖只參與APEC慶州峰會，林信義以台灣領袖代表身份與日本新首相高市早苗會談，「川習會」或有的台灣議題，一時都受國人關注。

林信義是第三次以領袖代表身份出席APEC領袖峰會，對APEC運作及相關議題瞭解深入並掌握。這次最引人注目的，是他與高市首相以日語直接溝通，互動自然；且以高市重視日台關係，會後並於社群平台公開合照，以台灣總統府資政相稱，強調日台合作與台海和平。中國外交部對此暴跳如雷，強烈抗議，指違背「一中原則」，干涉內政，要求日方「反思糾錯」云云，老調重彈，徒增笑柄。

請繼續往下閱讀...

川習兩人十月三十日相會，事涉美中兩強之爭，台灣議題尤受關注。中國野心勃勃、川普「交易型外交」特質、台灣內部疑美論猖狂，都放大了其間的揣測與不安。事實上，美國國務卿魯比歐會前即已駁斥「以『放棄台灣』交換與中國經貿協議」傳言，「沒有人考慮過這種可能性」，且重申對台灣的支持；《華爾街日報》社論明言，川普應拒絕習近平出賣台灣的要求；川普也在「川習會」前，與高市首相會談強調對台海和平穩定的重視。儘管如此，台灣議題入列「川習會」之說，仍甚囂塵上，還有人散佈美國將從「不支持」改為「反對」台灣獨立讕言。

事實有如川普返美後所說，「甚至根本沒提到台灣議題」。一如以往，他不願就美國是否出兵防衛台灣明確表態，只重申「如果這件事情發生了，你會知道結果，習近平也知道答案是什麼。」「我不能洩露我的祕密，對方心裡有數。」顯然，「川習會」有意地避開這一敏感話題，專注和緩雙方的經貿戰。

即便如此，川習兩人六年來首次面對面會談，仍給人匆匆過場形象。川普會前猶威脅取消會談，並揚言啟動新一輪對中國加徵關稅。且據BBC報導，習近平會面前一天才正式確認行程，現身南韓，而「川習會」在釜山軍民兩用國際機場舉行，一方抵達、一方離開時，兩人短暫交會。會後川普離去時，即興俯身靠近、在習近平耳邊低語，習始終面無表情。

在此情境，「川習會」的結果並未出人意料之外。會談聚焦稀土出口、關稅政策、芬太尼走私等議題，對企業、市場及夾在兩強之間國家而言，即使是短暫的平靜，仍值得歡迎。不過，由於缺乏最終協議，目前的和緩狀態能持續多久，仍屬未知，美中競爭性關係的核心分歧並未解決。有人以「 帶有交易性質的休戰」、「管理一場分手的問題，讓損害最小化」形容，預示今後仍將齟齬不斷，雙方正為下一場經貿衝突做準備。

果然，由於中國不履行承諾的惡名昭彰，美國財政部長貝森特近日受訪指出，「事實證明他們有時不是可靠夥伴」，警告若中國走回頭路，繼續限制稀土出口，川普政府已準備以提高關稅反擊；「我們不想與中國脫鉤，但我們必須降低風險。」《華爾街日報》也報導，「川習會」後美國雖降低對中國關稅，中國適用的關稅仍高於越南、泰國等國，美國企業繼續把生產線移出中國。同時，因中國仍維持稀土出口審批制，美國正積極另尋稀土來源。

台灣對「川習會」的諸多反應，如實顯現了內部的分歧。事前有人散佈疑美論，預言川普可能為與中國達成經貿協議而以台灣利益為交換，台灣淪為籌碼，甚至乘機炒作「棄台論」。會談之後，台灣議題未入列，疑美論者繼續放話，指台灣未納入討論本身就是警訊，突出遭邊緣化風險。因而，不論台灣是否列入「川習會」議題，這些人都有聳人聽聞的話可說。

相形之下，曾任川普國家安全顧問的波頓(John Bolton)有中肯之言。他指出，台灣在「川習會」前的擔憂不無道理；儘管川普沒有讓步，但也未就對台灣的承諾明確表示支持。「川習會」未談台灣，但沉默不是金，不意味台灣已脫險，也不代表川普處理中國挑釁已有更明確想法，川普的公開發言反覆無常。從而，不應對中國侵略台灣的風險掉以輕心，威脅真實存在。

面對挑戰，強化安全韌性與經濟實力，爭取國際支持，是我國因應的基本之道。增加國防支出、厚植經濟科技、增益國際主動與能見度，都是現在進行式，須加緊進行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法