自由廣場》被除籍還叫囂 錢麗別忘「前輩」亞亞！

科技大廠華碩一名女性中配員工錢麗，因在工會內對成員指點點，要求其他員工「反對台獨」，甚至指控華碩執行長違反中國「反分裂國家罪」，行徑囂張，最近被我國政府註銷其在台灣的戶籍。

未料，錢麗竟然還開直播喊冤，指陸委會等單位是對她的言行「斷章取義」，對註消其戶籍是「行政暴力」，她將提起行政訴訟。

從錢麗所發的所謂「聲明」來看，這個人自己就是邏輯自相矛盾。首先，你也不想想，那是在台灣你才有辦法提起什麼行政訴訟，要是在中國你連上訪的機會可能都沒有。

其次，她說「台獨危害國家主權」，請問危害的是哪個國家的主權？中華人民共和國沒有台灣的主權。她又說「支持大陸地區依法與民族情感，嚴懲台獨勢力。」，所謂「大陸地區」的法律根本不及台灣。再者，有人執法是依「民族情感」的嗎？這是落後的人治國家才有可能發生的。

第三，她表示「台獨頑固分子，代表不了全台灣無辜人民。」，同理，「統派頑固分子也代表不了全台灣無辜人民。」，不是這樣嗎？

最近內政部研議以後中國籍人士在台定居，除了必須註消其在中國的戶籍之外，還要確定放棄、未申領中國護照。正好用來對付這種人。錢麗女士，你難道沒看到之前你幾位「前輩」，發表類似的言論，最後被遣返中國的例子嗎？何必要重蹈覆轍？

日本古典文學名著《平家物語》第一章開頭就寫了「諸行無常，盛者必衰」，以台灣通俗一點的說法來解釋就是「囂張沒有落魄的久」，望你自重。

（作者為語文工作者）

