自由廣場》（胡，怎麼說）走讀鄭麗文—屁股決定腦袋！

2025/11/03 05:30

◎ 胡文輝

鄭麗文現象不難走讀，這位新科中國國民黨黨魁一路走來始終就是︰屁股決定腦袋，為了換屁股（爭權力位子）就換腦袋（改變思考及論述）！

從過去她在民進黨時「急獨」，到最近她全面倒向中國的「舔共」，由綠變藍、由藍變紅，一切都是為爭取權力位子（屁股），可以因形勢、因需要、因對手、因流量、因場域，就背叛過去，改變立場及論說，迎合新的諂媚對象，爭取設定勢力支持，打倒阻礙她的新舊政敵。

台灣是中國一部分、中共圍台軍演是保護台灣、要讓台灣人都自豪是中國人…等等親中舔共話語都出自她口，出身民進黨的鄭麗文高唱傳統國民黨閃躲的促統急統言論，讓中共狼心大悅，認定她最符合當前需要，封她為唯一支持，動用資源、操控網軍介入國民黨魁選舉，鄭麗文得票過半當選自不在話下。

為屁股坐上權位，腦袋就那樣想、嘴吧就那樣說，黨魁一戰，鄭麗文「屁股決定腦袋」一刀流戰法成功，當選後，鄭麗文「屁股決定腦袋」更進化了，和中共頭子習近平函電交相，習要鄭帶國民黨「推進統一」、鄭回以共為「民族復興」開闢宏偉前程，毫不避忌貼緊唱和習的民族偉大復興中國夢主旋律，淪為如中共八個尾巴黨之一︱中國國民黨革命委員會（民革），為中共搖尾巴。

屁股、腦袋齊置換的鄭麗文，更在為「一黨專政、一人獨裁」做出貢獻，簡直就是習粉一枚，問到是否希望會見習近平，她急切的答，「我願意！見一百次也願意！」令人以為那是被選秀入紅宮要當「常在」、「答應」、「嬪妃」嗎？

「普廷不是獨裁者」，鄭麗文這句有三人一定同意，就是天安門談換器官吃百五的習近平、普廷、金正恩︱世界民主國家公認的三大獨裁者。鄭麗文應知「當獨裁成為事實，革命就是義務」，但是，當獨裁者由國共定義，普、習、金都不是獨裁者，賴清德反而變獨裁者。舔習也舔普，她用這句向習交心、表態鄭路線就是全面倒向中共！

對內，當選黨魁後，她喊出影子內閣、內造政黨，插手立院黨團人事，有人批評她是憲政草包，其實那是屁股坐黨魁後腦袋謀劃「黨魁兼總統」，當然是為她自己問鼎總統大位量身訂做，兩蔣時代的國民黨就是這樣搞啊！

還有，她說，新北市長一定要有國民黨人選，就是向黃國昌喊話，要選就屁股須換位，帶黨投靠或帶槍投靠加入國民黨！

（作者為資深媒體人）

