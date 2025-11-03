自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》「花蓮不是沒有民主」 沉默公民站出來

2025/11/03 05:30

◎ 謝家豪

夜色中的花蓮一處廣場，街燈下幾個人靜靜坐成一排。沒有大喇叭、沒有動員，只有「聚能戰車」上那句醒目的標語—「究責．花蓮人站出來．開除徐榛蔚」。

這不是造勢，而是一場公民覺醒。

九二三光復洪災以來，花蓮的治理危機被赤裸揭露。當民眾陷於泥濘、等待指令時，縣政府反應遲緩、指揮失序，災後更忙著拍宣傳片、買版面粉飾太平。

這不是天災，而是結構性的治理崩壞。

花蓮政治長期被「恩庇侍從體制」所綁架。權力者以資源換忠誠、以補助換沉默，學校、里長、農會、宮廟被納入「關係鏈」，連媒體也依附縣府預算，成了宣傳部。

在這種體制下，「感恩縣長」取代「監督縣長」，批判被視為失禮，沉默成為生存。久而久之，民主被馴化為「服從」，地方只剩頌揚與冷漠。

陳財能說得直白：「花蓮不是沒有民主，而是民主早被恩庇侍從取代。」這場「開除徐榛蔚」運動，並非針對個人，而是針對整個腐朽體制。

花蓮需要的不只是換人，而是要終結忠誠取代專業、宣傳取代監督的政治文化。

公民的覺醒不是鬧事，而是止亂。真正的亂，是官員說謊、媒體掩飾、制度失靈。當人民勇於直視權力、質問失能、拒絕被馴化，

那一刻，民主的火光就已點燃。街燈下，那排靜靜坐著的人影，象徵花蓮的勇氣正在甦醒。

馬太鞍溪的洪水能沖走橋樑，卻沖不走花蓮人追求真相與公義的意志。

花蓮的改變不會從縣政府開始，而是從每一個願意站出來、不再沉默的公民開始。

（作者為教師）

