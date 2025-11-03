自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》中資物流藏國安危機 速修法堵漏洞

2025/11/03 05:30

◎ 楊智強

近日，高雄市長陳其邁重罰嘉里大榮三百萬元、勒令停業一週，因在運送疑似感染非洲豬瘟的豬肉貨物時，不僅延遲交出完整運送清單，甚至一度隱匿貨車GPS位置，妨礙防疫調查。此案彰顯政府防疫與食安的決心，更不可忽視的是背後更深層的國安問題。

嘉里大榮背後由中國順豐控股持有超過半數股權，且其董事長與中國政協、軍方有密切連結，使得台灣醫藥與冷鏈物流核心資料可能掌握於中資勢力手中。台灣戰時醫療供應鏈、疫苗分配乃至關鍵藥材配送均經嘉里大榮運籌，倘若訊息外洩，恐威脅台灣防疫韌性與國家安全。

立委林楚茵多次質詢提醒國安局、國防部與退輔會等，注意物流業被滲透可能引發的國安危機。台灣必須正視中資在關鍵物流業的滲透，尤其涉及國防與公共衛生的戰略供應鏈安全。不僅是食安事件，更是關乎國土安全的警鐘。如今物流國安防護的缺口，亟需政府檢討制度與法令，堵住中資滲透的安全漏洞。

政府除了依法懲處違規企業外，還應強化體系監管。首先，應修法嚴格限制中資在重要物流企業股權及控制權，避免敵對勢力掌握物流網絡。再來應構建國家級物流追蹤監控平台，要求醫藥、冷鏈及戰略物資實時監控和透明申報。此外，推動並扶持本土物流產業，減少對單一中資業者依賴。政府更應強化跨部會合作，國安、經濟、衛生多方結合監督物流安全。

高市府重罰讓人痛快，然而防堵中資物流滲透絕不能僅靠罰款，開罰勢必無法全面堵住中資侵入致命防線的漏洞。國家安全不可妥協，公共衛生絕不可賭注於敵對勢力手中，這是全體國民共同責任與期待。

（作者為社會科教師）

