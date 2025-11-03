自由廣場》鄭魁的價值偏差與政治判斷失能

◎ 小肯

國民黨主席新鄭麗文語出驚人。她在受訪時聲稱「台灣不會是明日香港，而會是烏克蘭」，同時又說「普廷不是獨裁者，他是民主選出的領袖」。這兩句話並置，不僅邏輯錯亂，更暴露出她對國際現勢與民主價值的嚴重誤判。

首先，若鄭麗文真認為台灣「會是烏克蘭」，那她理應同情並挺烏面對俄國侵略的抗爭；但她卻為侵略者普廷辯護，否定其獨裁本質。這種矛盾顯示，她並非在思考「烏克蘭化」的國際脈絡，而是借用烏克蘭來渲染「台灣捲入戰爭」的恐懼敘事，實際上是為親中論述鋪路。

請繼續往下閱讀...

其次，稱普廷「不是獨裁者」更是對民主的侮辱。俄羅斯長年打壓異議、操控媒體、囚禁反對派、甚至暗殺政治對手，這些都是獨裁政權的典型特徵。當一位台灣最大在野黨主席，不懂分辨獨裁與民主，這不只是價值偏差，更是政治判斷失能。也難怪此番言論引發國內外輿論譁然，歐洲媒體多以驚訝報導，更評為「不符民主陣營價值」。

第三，鄭麗文宣稱「台灣不會是明日香港」，似乎想表達台灣仍有自主空間。然而她口中的「自主」，卻是建立在對中國威權的妥協與自我麻醉上。香港淪陷的關鍵，是因為一國兩制慢慢的被侵蝕，到後來再多的抗爭也沒用；烏克蘭的堅韌，則來自對主權與自由的堅持。兩者不能混為一談。

國民黨若真要走向現代政黨轉型，就必須先釐清自己的價值定位。若仍以「反美親中」的視角解讀世界，那麼在歐洲民主陣營與亞洲夥伴之間，國民黨將愈發孤立。台灣的國際形象不容再被這種「媚權誤判」所拖累。台灣的未來，不該是烏克蘭或香港，而是台灣自己，一個堅守民主、人權與法治的島嶼。真正的政治領袖，應懂得區分侵略者與被侵略者、專制者與自由人，而不是混為一談。

（作者為社工師）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法