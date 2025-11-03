自由廣場》人在歐洲 看鄭麗文的獨裁論

◎ 黃義方

最近的台灣發燒新聞，鄭麗文在上任「中國國民黨主席」前夕，接受《德國之聲》採訪的發言，舉世注目。

不論你人在美國還是歐洲，「甚至人在中國」—其實「普廷是公民投票制度～選出來的某國家領導人」—這部份應是沒什麼爭議。

但人在歐洲的我，看到鄭麗文言論所感到的不可思議或是震驚，其實是「普廷非獨裁者」這段。

先說觀察：

一、鄭麗文以為民主制度選出的領導人，就等於不是獨裁。

二、鄭麗文以為只要經歷過一人一票制度產生的領導人，這個領導人所做的任何決策，就該被台灣民主制度所認可 —否則就是睜眼說瞎話，否則就是雙標。

再說結論：

一、民主制度選出來的領導人未必不是獨裁：民主制度當然也可以選出一個「獨裁者」來當領導人。民主制度並不擔保你的領導人不是獨裁者。所謂的民主制度只說明你在你國家選擇領導人的過程中，你有與其他你的國家的公民一樣的話語權：「你有一票」，跟其他公民一樣等值的一票。然後你們可能共同選出唐太宗，可能共同選出連戰，也可能共同選出普廷。所以普廷是不是民選，與普廷是不是獨裁，根本不是那個關係。

而中國國民黨鄭麗文主席：這番言論的嚇人關鍵，就是在於他以為只要是一人一票民選出來的領導人，就「再怎麼獨裁也不是獨裁」了。

那回頭檢視：

一、如果鄭麗文說得對，那麼國民黨這些年為何罵賴清德？如果只要民選就不會是獨裁？

二、如果鄭麗文說得對，那麼希特勒何錯之有？當年希特勒也是一人一票選出來的領導人！

她在《德國之聲》採訪的發言最嚇人的地方在於：鄭麗文讓人看來，她自己都不知道她自己在說什麼。

（作者為瑞士籍台僑）

