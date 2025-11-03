自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》人在歐洲 看鄭麗文的獨裁論

2025/11/03 05:30

◎ 黃義方

最近的台灣發燒新聞，鄭麗文在上任「中國國民黨主席」前夕，接受《德國之聲》採訪的發言，舉世注目。

不論你人在美國還是歐洲，「甚至人在中國」—其實「普廷是公民投票制度～選出來的某國家領導人」—這部份應是沒什麼爭議。

但人在歐洲的我，看到鄭麗文言論所感到的不可思議或是震驚，其實是「普廷非獨裁者」這段。

先說觀察：

一、鄭麗文以為民主制度選出的領導人，就等於不是獨裁。

二、鄭麗文以為只要經歷過一人一票制度產生的領導人，這個領導人所做的任何決策，就該被台灣民主制度所認可 —否則就是睜眼說瞎話，否則就是雙標。

再說結論：

一、民主制度選出來的領導人未必不是獨裁：民主制度當然也可以選出一個「獨裁者」來當領導人。民主制度並不擔保你的領導人不是獨裁者。所謂的民主制度只說明你在你國家選擇領導人的過程中，你有與其他你的國家的公民一樣的話語權：「你有一票」，跟其他公民一樣等值的一票。然後你們可能共同選出唐太宗，可能共同選出連戰，也可能共同選出普廷。所以普廷是不是民選，與普廷是不是獨裁，根本不是那個關係。

而中國國民黨鄭麗文主席：這番言論的嚇人關鍵，就是在於他以為只要是一人一票民選出來的領導人，就「再怎麼獨裁也不是獨裁」了。

那回頭檢視：

一、如果鄭麗文說得對，那麼國民黨這些年為何罵賴清德？如果只要民選就不會是獨裁？

二、如果鄭麗文說得對，那麼希特勒何錯之有？當年希特勒也是一人一票選出來的領導人！

她在《德國之聲》採訪的發言最嚇人的地方在於：鄭麗文讓人看來，她自己都不知道她自己在說什麼。

（作者為瑞士籍台僑）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書