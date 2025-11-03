自由廣場》中國認知戰升級 對台統戰升溫

◎王宏仁

近年來，中國對外的輿論與認知操作已從傳統的「對台宣傳」轉化為一場全球性的戰略行動，其滲透對象不僅是台灣社會，也包括美國與歐洲等主要民主國家的媒體與政策圈。這場戰略的升級，凸顯中國對台灣統戰的急迫性與焦慮感正在上升中。

近期，美國兩家向來具有高度公信力的媒體《時代雜誌》（TIME）與CNN，相繼出現涉及台灣的不實或偏頗報導，就是警訊。《時代雜誌》十月的刊文錯誤詮釋賴總統的政策立場；而CNN則在川習會面當天，刊出一則聲稱「台灣外交部長林佳龍設宴時，美方高層臨時缺席」的報導。引用不具名消息來源，並渲染「台灣感到挫折」。事實上，該餐會是美國前白宮國安顧問歐布萊恩邀請林部長出席，美方主辦單位事後亦公開照片。好在外交部第一時間澄清，防止錯誤訊息擴散。

這類事件並非偶然。美國內部確實存在一股非主流的孤立主義勢力，主張減少對外軍事承擔。部分右派智庫與企業資金正成為中國滲透的切入點。例如，美國保守派商業巨頭查爾斯．科赫（Charles Koch）自二〇二〇年起向美國多家智庫提供約一千萬美元資助，推動「軍事克制」與「外交收縮」的論述。這些聲音與北京希望削弱美國對台支持的策略不謀而合。

事實上，中國的認知戰策略已經晉升為三個層次。第一步，直接針對台灣社會進行「深偽」與心理操作，塑造分化氛圍，例如中國國民黨黨主席選舉期間的郝龍斌影像事件，即是典型的結果。第二步，滲透與影響美國內部輿論，結合孤立主義右派與商業利益者，再透過對川普政府不友善的左派媒體加以放大，製造「放棄台灣」的印象。第三步，擴大到全球輿論戰，例如英國《經濟學人》報導中國已與七十多國達成支持「以任何手段統一台灣」的協議，持續強化「台灣是全球最危險地區」的敘事，間接營造台灣的國際孤立感。

慶幸的是，外交部在林部長領導下，以更積極與即時澄清錯誤訊息的方式來防堵外部輿論戰的滲透。但面對中國認知戰的全面升級，台灣社會必須更加警覺：認知戰不僅是資訊戰，更是地緣政治戰。當北京巧妙結合國際媒體、非主流政治力量與在地協力者之時，我們如何反擊、重塑新的輿論，成為關鍵。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

