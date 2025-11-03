社論》不接受統一，就變成烏克蘭？

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》訪問時語出驚人，先是為俄羅斯總統普廷洗白，聲稱「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，並為俄羅斯入侵烏克蘭辯護；再者呼應習近平的對台統戰，為中國的併台野心緩頰，指稱「北京也沒有要把我們變成第二個香港」，但台灣會不會變成第二個烏克蘭，鄭麗文則表示，「問題是他們（民進黨政府）的作法、講法，很可能把台灣變成第二個烏克蘭。」這些發言顯然與當前台灣站隊美、歐、日民主陣營，強化國防捍衛台灣安全的主流趨勢背離，卻與中共合拍同軌，令人憂心這位甫上任的最大在野黨主席，在藍白的策略聯盟下，可能為台灣帶來重大災難。

鄭麗文背棄台獨、民進黨，轉而投奔藍營、統派，以「我是中國人」為豪，這一段心路歷程已經令人瞠目結舌，但是相較近日的反民主、捧獨裁者，為侵略者辯護的荒謬言論，由綠變藍只是小菜一碟，向中共投懷送抱才是驚悚之旅。台灣是民主國家，言論自由獲憲法保障，鄭麗文要在政黨之間移動，主張兩岸統一，本在言論自由的範疇。然而，將其言行放置在實際的政治環境中，即國民黨雖是第一大在野黨，但在民眾黨的亦步亦趨，全面配合下，幾乎完全主宰國會，形成另一個權力中心，足以癱瘓民進黨政府的施政，才能了解國民黨主席的激進脫軌言論，絕不能以單純的言論層次視之，必須予以強力駁斥，促使社會大眾覺醒，才能阻止一場藍白合帶來的重大浩劫。

更重要的是，中共對台灣的軍事威脅日益提升，但是台灣堅守民主體制，捍衛普世價值，以及建立自由世界不可或缺的半導體供應鏈，在全球地緣政治、經濟的重要性與日俱增，因此台灣的安全獲得美、歐、日等自由世界的關注與聲援。近日，美國總統川普與日本首相高市早苗的會面融洽，川普讚揚美日聯盟是「全世界最非凡的關係之一」，是「太平洋和平與安全的基石」，而高市也重申日本準備「更積極主動地為地區的和平與穩定作出貢獻」。美日同盟的強化，等同建構一條「台灣有事、日本有事」，並延伸到「美國亦有事」的防衛鏈，形成防止中國武力犯台的有力屏障。而台灣本身由小英總統到賴清德總統大幅增加國防預算，建立不對稱戰力，亦展現了自我防衛的決心。然而，這些有利於確保台灣安全的內外因素，在國民黨出現了一個毫不掩飾崇拜獨裁者，為侵略行為辯護的黨主席，已經為台灣的安危帶來重大變數。

國民黨敗逃台灣後，在蔣介石時期仍堅持「反攻大陸」、「消滅共匪」的統一與反共立場，至蔣經國時期，反攻大夢破滅，但不能公然放棄蔣介石「反攻大陸」遺訓，因此提出「三民主義統一中國」的空泛口號虛應故事，但對反共立場則堅持不變，以三不政策回應中共的統戰。到李登輝主政，力推民主化與本土化，國統綱領成為一紙歷史文件，實際上走向「特殊兩國論」，這是台灣與國民黨的一場寧靜革命。但因陳水扁完成政黨輪替，國民黨痛失政權，乃將李登輝當成代罪羔羊，逐出國民黨，由連戰再將國民黨走上回頭路，不但不反共，且統一的主體是中共，國民黨只是被統的配角。從此「九二共識、一中各表」成為國民黨自欺欺人的安慰劑。儘管如此，由於不敢公然違逆台灣主流民意，不利選舉，國民黨的統一立場是隱性，甚至採取如朱立倫的「親美、友日、和陸」，企圖矇騙世人。

鄭麗文的出線意味國民黨已轉變為顯性統派，不再忌憚為中共的軍事行動辯護，鄭麗文甚至稱中共軍機圍台是「保衛台灣」，因此她辯稱普廷不是獨裁者，以及烏俄戰爭是因北約東擴，烏克蘭欲加入北約，才造成俄羅斯沒有安全感，普廷才會發動戰爭，亦即被俄羅斯侵略是烏克蘭自找的。這套欺世之言乃是俄羅斯、中國等邪惡同盟的認知戰，在自由世界找不到支持者。如今，鄭麗文公然為普廷及其侵略行為辯護，恐怕不只是刻意顛倒是非，而是要將這套謊言套用在台灣與中國的關係。亦即台灣強化國防、爭取美國的防衛承諾，推動本土化、認同中國人比率微乎其微等等，均抹上挑釁中國的標籤。換言之，若是習近平發動侵略戰爭，必然是台灣挑釁所致。此外，中共接管香港，撕毀五十年不變的承諾，香港模式不再具有吸引力，因此鄭麗文宣稱北京不想把台灣變成香港，卻提出台灣恐怕變成第二個烏克蘭論調，用意在此。

總之，國民黨新主席鄭麗文能言善辯，口才便給，卻不為台灣爭民主、爭主權，反而用在為中共與獨裁者塗脂抹粉，把台灣比擬為烏克蘭，意圖為中國犯台企圖合理化。藍白一提及民選總統賴清德，便是「獨裁統治、綠色恐怖」，惡言不斷，更將強化自我防衛能力為「以武謀獨」，推動台灣認同為「去中化」，凡此種種顯然是在警告台灣人，不接受統一，就等著習近平像普廷、解放軍像俄羅斯軍隊，對台發動侵略戰爭了。

