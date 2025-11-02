自由廣場》「三講四漏氣」的花蓮便當帳

◎ 張商陽

花蓮洪災結束沒幾天，便當帳卻先炒起來。議員質疑縣府在廿八天內吃掉近億元的便當費，平均每天三萬份、四週近九十萬份。金額嚇人，問題是災民有沒有真的吃到那麼多？

縣府急忙澄清，說實際花費是四千零九十二萬元。若以每份便當一百元計算，等於出了約四十萬份，平均一天約一萬四千份。這數字雖比議員的估算少一半，但仍代表災後每天要煮出上萬個便當。但在當時道路受損、供電不穩的情況下，這樣的出餐量讓人起疑。

若照縣府的算法，每天要出約一萬四千個便當。媒體報導，這次緊急採購共有十六家廠商得標，平均一家每天得出近九百份。這是平均值，遇到連假支援志工爆增時，數量還得翻倍。單日最多約二萬五千人，換算下來每家店得出一千五百多份。全台最大的台鐵便當一天也才兩萬多份，是有五個廚房加上冷鏈和便利的運輸才做的到。花蓮當時交通與水電條件不佳，真有可能做出龐大數量的便當？還是這個量，是把義煮團與民間的產能算進去，但那是民間自發、不收錢的飯。若把免費的算進付費的帳，那更說不通。

義煮團的飯是愛心，不是科目。帳要對的是廠商，不是志工。否則這筆「便當自由」的帳，只能算在話術裡。說得越多，破綻越多。這就像台語說的，「三講四漏氣」。

（作者為蛋農）

