自由廣場》誠實面對病毒—感染科醫師看台中處理非洲豬瘟

◎ 謝明君

以筆者過去廿年在感染症領域的經歷及公衛防疫經驗，歸納出傳染病的防治有三個原則，並以台灣的新冠疫情成功防治來舉例：

一、日常警覺，平時如戰時：自二〇〇三年SARS後，政府與民眾皆保持警覺，新冠疫情尚未在國內爆發前，即展開邊境檢疫及物資儲備。

請繼續往下閱讀...

二、專業謹慎，防疫按規定：指揮中心依據專業醫學與流行病學原則調整政策，醫院分流，社區進行疫調匡列與隔離措施，皆依標準流程執行。

三、通報如實，蓋牌是大忌：明確規定醫療院所需於第一時間上報疑似病例，曾有少數個案因隱瞞接觸史而導致群聚感染，成為防疫破口，蓋牌終會招致社會輿論譴責。

十多年前筆者在公部門工作時，曾遇幼兒園園長因對「腸病毒」缺乏經驗，班上發現幾例個案，害怕被譴責，而選擇不告知、不停課也不通報，導致幼兒園腸病毒感染群聚，其中一個孩子被診斷「腸病毒重症」，通報法定傳染病，衛生單位才介入疫調。

「面對病毒只能選擇誠實」是筆者一路走來的感想，「心存僥倖就會發生不幸」。

人類的傳染病防治大致是以上三原則，動物的傳染病亦然。但這次台中爆發的非洲豬瘟，處理卻是荒腔走板：

一、日常不警覺，平時全躺平：發生病死豬的案場使用廚餘餵豬，但從今年五月起竟未正常上傳「廚餘蒸煮紀錄」；地方主管機關長達四個月未對該養豬場進行稽查、也未開罰。

二、專業擺一邊，防疫如兒戲：廚餘養豬場應依規定將廚餘以攝氏九十度以上、中心溫度蒸煮並攪拌一小時以上，並每日上傳紀錄，但案場通報資料不實;畜牧場在十月十四日被訪視但未採樣，獸醫師初判有誤；市府所稱進場獸醫師其實是藥商，無獸醫身分；檢體並未依感染性檢體流程運送。

三、通報不確實，蓋牌是常態：案場豬隻在十月十日開始異常死亡，直到十月廿日才通報送檢、廿二日確認核酸陽性。

最後，祈禱台灣平安挺過非洲豬瘟，也呼籲台中人把握自己可以監督市政、改善整座城市的任何機會！

（作者為感染科專科醫師、前疾管署防疫醫師）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法