自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》誠實面對病毒—感染科醫師看台中處理非洲豬瘟

2025/11/02 05:30

◎ 謝明君

以筆者過去廿年在感染症領域的經歷及公衛防疫經驗，歸納出傳染病的防治有三個原則，並以台灣的新冠疫情成功防治來舉例：

一、日常警覺，平時如戰時：自二〇〇三年SARS後，政府與民眾皆保持警覺，新冠疫情尚未在國內爆發前，即展開邊境檢疫及物資儲備。

二、專業謹慎，防疫按規定：指揮中心依據專業醫學與流行病學原則調整政策，醫院分流，社區進行疫調匡列與隔離措施，皆依標準流程執行。

三、通報如實，蓋牌是大忌：明確規定醫療院所需於第一時間上報疑似病例，曾有少數個案因隱瞞接觸史而導致群聚感染，成為防疫破口，蓋牌終會招致社會輿論譴責。

十多年前筆者在公部門工作時，曾遇幼兒園園長因對「腸病毒」缺乏經驗，班上發現幾例個案，害怕被譴責，而選擇不告知、不停課也不通報，導致幼兒園腸病毒感染群聚，其中一個孩子被診斷「腸病毒重症」，通報法定傳染病，衛生單位才介入疫調。

「面對病毒只能選擇誠實」是筆者一路走來的感想，「心存僥倖就會發生不幸」。

人類的傳染病防治大致是以上三原則，動物的傳染病亦然。但這次台中爆發的非洲豬瘟，處理卻是荒腔走板：

一、日常不警覺，平時全躺平：發生病死豬的案場使用廚餘餵豬，但從今年五月起竟未正常上傳「廚餘蒸煮紀錄」；地方主管機關長達四個月未對該養豬場進行稽查、也未開罰。

二、專業擺一邊，防疫如兒戲：廚餘養豬場應依規定將廚餘以攝氏九十度以上、中心溫度蒸煮並攪拌一小時以上，並每日上傳紀錄，但案場通報資料不實;畜牧場在十月十四日被訪視但未採樣，獸醫師初判有誤；市府所稱進場獸醫師其實是藥商，無獸醫身分；檢體並未依感染性檢體流程運送。

三、通報不確實，蓋牌是常態：案場豬隻在十月十日開始異常死亡，直到十月廿日才通報送檢、廿二日確認核酸陽性。

最後，祈禱台灣平安挺過非洲豬瘟，也呼籲台中人把握自己可以監督市政、改善整座城市的任何機會！

（作者為感染科專科醫師、前疾管署防疫醫師）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書