自由廣場》藍營拚命「反年改」 不管年輕人的未來

2025/11/02 05:30

◎ 不孝

立法院司法法制委員會國民黨籍召委翁曉玲宣布，本會期將優先推動軍公教年金「停砍」法案，全國公務人員協會前理事長李來希也高喊「決戰時刻到了」。依排程，修法將於十一月初進入聯席審查，藍營並下達甲級動員，全力推進所謂「反年改」版本。

這項修法主張停止公務員與教師所得替代率的逐年遞減，實質上形同逆轉年金改革成果。支持者訴求「苦民所苦」，強調要恢復尊嚴；但反對者警告，若無永續財源支撐，停砍只會讓債務轉嫁給年輕世代，讓國家財政更形緊繃，真正的受害者恐怕不是退休者，而是仍在繳費的在職公教人員與納稅人。

年金改革雖非完美，但其核心精神在於公平與世代正義。當台灣快速邁入高齡化、少子化社會，制度穩定比討好特定族群更重要。如今藍營重啟「停砍」修法，難免讓人質疑，這究竟是為了回應結構性挑戰，還是選舉動員的政治操作？

民主政治當然應包容不同聲音，但討論必須誠實面對現實。年金問題的癥結，不在改革本身，而在於長期忽視人口與財政結構的變遷。若「停砍」只是口號，卻未提出可持續的財務對策，終將淪為以短暫安撫換取長遠代價的政治秀。

改革從來艱難，因為它觸動既得利益；但倒退更危險，因為它讓社會失去方向。當立法院再度辯論年金議題，我們更需要的是理性與誠實──不是誰替誰「加薪」的激情，而是誰願為下一代負責的勇氣。畢竟，今天的「停砍」，可能就是明天年輕人的「被砍」。

（作者為退休人士）

