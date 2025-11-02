自由廣場》「三個否定」 鄭主席還剩下什麼？

◎ 黃惟冰

國民黨新任主席鄭麗文受訪時表示，俄羅斯總統普廷是一個透過民主選票產生的總統，你就不能說他是個獨裁者。」

按此邏輯，過去一年多來，許多國民黨人都曾批賴清德是獨裁的總統，又是憑什麼？況且，賴清德在總統選舉期間，面對侯友宜與柯文哲的激烈挑戰，贏得絕不輕鬆。然而，能夠挑戰普廷權力的俄國政治人物，不是入獄、流亡，不然就是喪生。



此外，當記者提及習近平在二〇一九年就說，「九二共識」是通向國家統一。鄭麗文的回應則是，習近平講的話不是真理。

但，所謂的共識，不就是雙方都同意的才能稱為共識嗎？倘若鄭麗文作為國民黨主席都不認同習近平對「九二共識」的詮釋，那麼「九二共識」還存在嗎？

最後，對於侯友宜曾主張，要把台灣的國防預算占GDP的比例提升至三％，鄭麗文也稱，「太多了」。

綜上，鄭麗文在一次專訪中就拋出了三個否定，否定了許多西方國家與主流媒體對於普廷是個獨裁者的看法；否定了習近平對於「九二共識」的詮釋；否定了黨所推派的總統候選人的國防主張。在這樣的情況下，讓人不禁好奇，全盤否定的鄭麗文，除了虛無與幻想，還剩下什麼。（作者從事公共服務業）

