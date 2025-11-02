自由電子報
自由廣場》鄭麗文的獨裁歪論 是「危險情人夢」

2025/11/02 05:30

◎ 吳一法

國民黨新任黨主席鄭麗文一日走馬上任，《德國之聲》日前專訪。鄭高喊台灣不要成為第二個烏克蘭，直言普廷「並不是獨裁者」，並強調她如果有機會和習近平對談，會展現台灣的誠意和決心。鄭的想法恐會陷入「危險情人夢」。

鄭麗文在專訪中表態「台灣絕對不可以是第二個烏克蘭」。她說普廷不是發動戰爭的獨裁者，她並以烏俄戰爭來指向兩岸，認為台海戰爭不是習近平一個人就可以決定，反而是總統賴清德跟民進黨的做法跟講法，才可能把台灣變成第二個烏克蘭。

這樣的觀點，不僅模糊了國人的認知，連《德國之聲》的記者，也認為國民黨主席鄭麗文主席開啟了新的國際理論，與歐美各國的認知相當歧異。

鄭麗文對習近平政權充滿信任，她認為只要向中國展現誠意，就可以不會再製造不必要的仇恨跟對立，避免在二〇二八年之前發生軍事衝突，但她顯明漠視了中國長期來對台的戰略與戰術。

從戰略來看，中國一步步將過去對台的「名義主權」的作法，轉變為「實權管轄」的策略。他們近年來採取三項具體做法，其一是擴大海警執法範圍，藉由海警常態化的處理漁權糾紛，讓中國海警在台灣周邊海域執法，逐步將台灣的海域與空域納入中國的有效管轄範圍。

第二個實際作法，則是不斷進行「環台軍演」，將台灣視同中國國土，以軍事演練向國際釋放擁有台灣主權的訊號。第三則是在各種國際場合或者競技賽事，包裹台灣的所有成就。這些作法，為的就是要混淆世界各國，誤以為中國對台已有實際管轄權。

在戰術上，中國從未公開放棄武統台灣，因為中國擁有各式反艦飛彈，尤其是「高超音速」先進裝備數量領先全球，這些裝備，讓中國在武統行動上，一來利用高超音速長程飛彈，對美國印太的武力部署構成新威脅，另一方面則在快速進軍台灣占有地理優勢。

如果鄭麗文認為輸誠就能換來兩岸和平，在目前中國這種實權管轄的戰略下，恐怕是一廂情願，鄭麗文應先請中國釋出善意而放棄文攻武嚇，兩岸和平才可能跨出第一步。

（作者為法律事務工作者）

