自由廣場》「台灣就是台灣」的心理涵義

美國總統川普一句「台灣就是台灣」，成為各大媒體的頭條新聞。

這句好像不經意的話，其實表達川普對於台灣在他的心中的涵義︰他很瞭解台灣的現狀—以《台灣關係法》為基礎，台美維持非官方關係，在經濟、文化和國防安全等領域有緊密合作。雖然沒有正式外交關係，但是台美基於共同的民主價值觀和戰略利益，維持著緊密的夥伴關係。可以說，除了中國之外，全世界大部分的國家，都與台灣維持正式或非正式的外交關係。這就是所謂的國格。

國格就好像人格。人格是指：一個人在每天的生活中呈現的智能、行為動作、情緒表現、人際關係與衝動控制的綜合表現。在日常生活中，人格的表現是很少變動的，即使在變動的時候，也是可以看出來，或可預測其變化的；人格是與自我融合的。對於個人來說：人格是指「我就是這個樣子」；他人的眼光來說：「那個人一直就是那樣子」。每個成熟的成人都有其性格，這就是人格。

國格也有同樣的涵義，經過七十年的生養聚息，台灣已成為一個特殊的國家，具備所有國家︰國格—所必需的條件，如人民、土地、稅收、國防軍隊與民選總統。雖然國家名稱尚未定，但是幾乎所有的國家都稱之為台灣。

台灣就是台灣，就像川普就是川普。老謀深算的川普總統知道如何處理世界局勢的變化。台灣國民務必妥善經營與保護自己的國家，台灣必須繼續與全世界自由民主國家，維繫良好與健康的外交關係。

台灣就是台灣，台灣不是中國！

（作者為精神科專科醫師兼任教授）

