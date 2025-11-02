自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》不打模糊戰 「台灣就是台灣」！

2025/11/02 05:30

◎ 張國財

美國川普總統，在日本飛往南韓APEC峰會的「空軍一號」上，斬釘截鐵表示：「（川習會）不確定是否會談到台灣議題；習近平也許會想問，但其實沒什麼好問的，台灣就是台灣！」

川普不愧是談判高手，深知見面時跟對手講客套、打模糊戰，鐵定難逃被不客氣吃豆腐的下場；所以，先下手為強，事先給習近平預防針打好打滿，擺明講：美國堅持的原則是，台灣就是台灣！見面後，別瞎扯什麼「台灣自古屬於中國」或「台灣是中國神聖領土不可分割的一部分」的夢囈老調了！否則，只會是自討沒趣罷了！

事後證明這一招確實有效！習近平果然識相得很，在一個多小時的川習會中，小心翼翼沒敢吐出「台灣」二字！

可不是嗎？今天，還把成吉思汗當年打下的江山，都宣稱是中國固有領土、神聖不可分割的一部分，當然是耍無賴的國際大笑話，誰能接受？

同樣的道理：台灣，四百年前荷蘭統治過，之後歷經明鄭時期、清帝國，然後日本殖民，這些台灣的統治當局，沒有一個是名叫「中國」的！台灣自古屬於中國、是中國神聖領土不可分割的一部分，云乎哉？

更精確講，日本殖民台灣十六年後，中華民國（舊中國）才誕生！一個月前的十月一日，習近平才在北京舉杯慶祝中華人民共和國（新中國）七十六週年紀念，表示日本殖民台灣五十四年後，中華人民共和國（新中國）才誕生！總言之，台灣早已存在久矣，怎可能是固有一一四年的舊中國或才固有七十六年的新中國的固有領土？

另外，川普給台灣政壇的醍醐灌頂是：「台灣就是台灣」，而非啥繞口令的「台灣就是中華民國」或「中華民國就是台灣」，也不是畫蛇添足的「台灣就是台灣（中華民國）」或「台灣就是中華民國（台灣）」！台灣議題就台灣議題，誰跟你「中華民國議題」、「台灣（中華民國）議題」或「中華民國（台灣）議題」？台灣的政客們，請跟民主國際接軌，台灣就台灣，別再「中華民國」、「台灣（中華民國）」或「中華民國（台灣）」了，好嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

