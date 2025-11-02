自由共和國》沈鴻裕／中共網路熱搜要講黨性！

前立委鄭麗文(圖)當選中國國民黨主席後，其支持者在台北高呼「我是中國人」的影片傳入中國微博，短短數小時內衝上熱搜榜第一。（資料照）

沈鴻裕／政治學者

最近，台灣政壇一段看似單純的政治場面，卻在中國網路掀起波瀾。前立委鄭麗文當選中國國民黨主席後，其支持者在台北高呼「我是中國人」的影片傳入中國微博，短短數小時內衝上熱搜榜第一。影片中的老先生激動落淚，振臂高喊「中國是我們的未來，沒有中國，我們台灣到哪去？」這番情緒激昂的政治表白，立刻被中國網民當作「統一在望」的表徵。有人留言：「回歸是不是很快了？」「期待坐高鐵去台灣！」

然而，這股突如其來的「兩岸一家親」熱度，究竟是民意的自然反映，還是政治導演的精心剪裁？當微博熱搜榜在短時間內推高這一話題，並讓其穩坐第一位置時，有意識的中國網民可能心知肚明，這樣的熱度，絕非偶然。

請繼續往下閱讀...

就在九月底，中共機關報《人民日報》發表評論文章「熱搜熱榜，不能失真跑偏」，批判當前中國網路熱榜存在「假、亂、偏」三大問題，並高調宣示「熱搜熱榜必須講導向」。這篇評論的潛台詞不言而喻：中共正將「熱搜榜」正式納入意識形態戰線的範疇，要求它「講黨性，要入腦、入心、入魂」。

從此刻起，網路平台上的熱搜榜不再只是演算法的遊戲，也不會是民間輿論的溫度計，而是成為黨意識形態的傳聲筒。

從「輿論晴雨表」到「思想政治宣傳欄」

長期以來，中國的網路熱搜榜被視為民間輿論的風向球。當社會不公、明星娛樂話題或國際突發事件登上榜首，往往能反映出一定的社會情緒與民意傾向。然而，這種表象的相對獨立與自由，只是短暫的網路虛幻現象。

中共的網路治理邏輯，向來是建立在「可控」與「導向」的基礎上。中國國家網信辦的重要職責除監管網路內容與安全、網路宣傳和數據安全等工作外，（網上）輿情管理更是重中之重。可以說，中國網路熱搜機制已被黨國政治馴化。微博、騰訊、百度、抖音、快手、小紅書、知乎、嗶哩嗶哩、豆瓣等重點網站平台，都必須提交每日榜單審核報告，確保「正能量充足、負能量可控」。

如今，《人民日報》的發文等同於一場正式公開宣告：熱搜榜不僅是資訊過濾器，更是塑造認知、影響人心的重要關鍵基礎設施。換言之，熱搜榜的功能不再是讓人民說話，而是讓人民「聽黨說話」。

在此邏輯下，「我是中國人」的影片之所以能爆紅登頂，不是因為它「火」，而是因為它「合適」；不是因為它代表真實的台灣民意，而是因為它服務了黨在兩岸敘事上的現實需要。這正是「中國式輿論導向」的真義。

假、亂、偏：真正的假象在哪裡？

《人民日報》指控網路熱搜存在「假、亂、偏」三大問題，看似是在整頓當前中國平台亂象，實則是在重塑「話語主權」。

一、「假」：假熱點的真導演

黨媒批評有人「花錢買熱搜」，製造虛假熱度。然而，最大的「造假者」往往是權力本身。當政治宣傳需要一場全民情緒的共鳴時，演算法便被迫服務於偉大、光榮、正確的「四個意識」（政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識）。這樣的「假」，不是流量造出來的，而是共黨體制設計出來的。

二、「亂」：網上混亂輿情需被整隊看齊

黨中央指責演算法「只反映熱度，不講價值觀」，意在斥責網路平台的「技術中立」。當官方強調演算法是人寫的，要講導向，實際上就是要正告網媒公司，必須淪為黨國喉舌的下級執行單位。至此，演算法不會是市場數據驅動，而是由黨國意志驅動。

三、「偏」：唯一正確的輿論導向

中共所說的「偏」，意指與「宣傳主旋律」不一致。任何偏離「正能量」的網路內容都將被降權、限流、刪帖或封禁。從娛樂明星、社會事件，到地方陳抗、經濟困境，只要不符合「大局觀」，都將被歸入「跑偏」之列。

這三個詞合起來，就是對「輿論自由」的三重封印。

熱搜榜的「新黨性」：誰在話語的頂端？

《人民日報》的評論說得明白：「平台要賺錢，可以理解，但方法要對、底線要有、責任要擔。跳出『流量陷阱』，兼顧社會價值」。這標誌著中共在輿論治理上的新階段—從幕後「控制導向」轉向台前「主動塑造」。

過往，黨的宣傳部門仍會假裝尊重市場邏輯，讓平台有部分空間自我調整。現如今，這種遮掩儼然已被拋棄。中共不再掩飾它與民意的距離，而是公開展示要以黨意取代民意，以導向取代熱度，以政治忠誠取代輿論多元。

這正是所謂的「新黨性」。熱搜不是為人民服務，而是為黨服務；熱榜不是反映社會現象，而是傳達政治信號；熱度不是自然生成，而是政治供給。「入腦、入心、入魂」的要求，不僅針對網民，更針對平台。至此，每一條熱搜詞條，都必須經過黨宣傳機器的嚴控監管。

回想疫情期間，民間對長期封控、物資短缺、核酸亂象等強烈不滿時，熱搜榜內容則多為：上海志願者為老人送菜暖人心、大白凌晨送藥感動全網、疫情下的中國力量。當民間對經濟下行、景氣低迷與股匯市和房價下跌感到悲觀與焦慮時，熱搜榜內容則為：人民幣升值提振信心、上海A股回暖預期強烈、外資繼續看好中國市場。

因此，當台北老先生高喊「我是中國人」登上中國熱搜第一時，很多人以為那是兩岸情感的自然流露。但實際上，那只是黨國宣傳機器下，熱搜要講黨性的一次成功政治表演。從「假亂偏」到「講黨性」，從演算法到意識形態，中共對網路熱搜的整肅，標誌著中國輿論生態的徹底轉向。中國網路空間早已不再是人民討論的公共論壇，而是一面巨大鏡子；映照的往往不是社會真相，而是黨國刻意投射的幻象。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法